Un operativo de emergencia se desplegó este viernes por la tarde en Fernández Oro a raíz de la caída de postes del tendido eléctrico durante la tormenta. El episodio ocurrió sobre la calle 1° de Mayo, en el acceso a San Cayetano, donde un vehículo quedó inmovilizado entre cables y estructuras derribadas.

El alerta se registró cerca de las 18:40 y motivó la intervención inmediata de personal de la Comisaría 26°. En el lugar se encontraba un Peugeot 208 con un hombre de unos 35 años en su interior, quien no presentaba lesiones.

Debido a la peligrosidad de la escena, se montó un amplio operativo preventivo con la participación de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro, personal de rescate, efectivos policiales y trabajadores de EDERSA, según informó el sitio de noticias Inforo. También intervino personal del hospital local ante el riesgo que implicaban los cables energizados a baja altura.

El sector fue completamente asegurado y el tránsito quedó restringido hasta que se interrumpió el suministro eléctrico. Una vez finalizadas las tareas de seguridad, el vehículo pudo ser retirado sin que se registraran heridos, aunque la situación generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.