La provincia de Neuquén atraviesa una situación meteorológica compleja marcada por ráfagas que superaron los 80 y 85 kilómetros por hora, precipitaciones generalizadas y múltiples intervenciones de organismos de emergencia.

El director de Defensa Civil, Carlos Cruz, señaló a Mejor Informado que trabajan de manera coordinada Vialidad Provincial, Policía, la Secretaría de Emergencias y direcciones municipales de Protección Civil, que mantienen un monitoreo constante.

“Se viene dando todo tal cual se ha expresado en los informes de la provincia y del Servicio de la AIC”, explicó el funcionario.

Rutas afectadas y tránsito con precaución

Las autoridades confirmaron cortes en sectores clave de la red vial:

Ruta Provincial 2: intransitable en el tramo que une la Ruta 40 , cerca de Chos Malal , con Tricao Malal .

Ruta Provincial 42: también presenta un sector inhabilitado en dirección a Calpemalal.

Sectores con complicaciones

Ruta 54 (zona Manzano Amargo): acumulación de agua sobre la calzada.

Ruta Nacional 40 (Las Lajas–Chos Malal): presencia de sedimentos, barro y piedras.

Chorriaca y otros puntos: materiales arrastrados por el temporal afectan la circulación.

Las autoridades recomiendan transitar sólo si es imprescindible y respetar las indicaciones oficiales.

Impacto por regiones

Se registraron lluvias muy fuertes en Barrancas y Buta Ranquil, con calles anegadas y ráfagas intensas que también alcanzaron áreas petroleras y los valles.

Zona cordillerana

En Aluminé y Villa Pehuenia hubo precipitaciones persistentes, caída de árboles y asistencia a pobladores.

Sur provincial

Se reportó fuerte actividad eléctrica y numerosas intervenciones por principios de incendio a lo largo del corredor de la Ruta 237, hacia el cruce con la Ruta 40 Sur, además de sectores como El Chocón y Arroyito, con viento, polvo en suspensión y lloviznas aisladas.

Pronóstico inmediato

Según Defensa Civil, las condiciones adversas persistirán prácticamente hasta la medianoche, por lo que continúa el despliegue preventivo en toda la provincia.