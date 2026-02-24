El gobierno neuquino decretó tres licitaciones, que concretará el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, para invertir 1.500 millones de pesos en la compra de alimentos para más de 15.500 beneficiarios de planes sociales, por el período de tres meses, fundamentado en que “la situación económico-financiera actual del país, ha generado innumerables situaciones de vulnerabilidad social, así como también acentuó las ya existentes”.

Esas situaciones “deben ser atendidas por el Estado provincial a través de los organismos y dependencias correspondientes”, se afirma en un texto común a los tres decretos, publicados en el boletín oficial este martes.

Las licitaciones se aplicarán a la adquisición de insumos del rubro “pollo, carne, milanesas y cerdo”, por un total de 1.503.266.500 pesos, según surge de los decretos consultados por mejor informado.

En el caso del decreto 268, se autoriza la licitación para que los alimentos adquiridos se destinen “a satisfacer las necesidades alimentarias” de 7.788 beneficiarios que son asistidos a través de los centros de alimentos de organizaciones sociales de la ciudad de Neuquén. El monto autorizado es de 620.559.810 pesos.

Por el decreto 269, se autoriza licitar los alimentos del rubro mencionado para 3.912 beneficiarios, también en la ciudad de Neuquén, de los centros de alimentos de entidades de la sociedad civil, por un monto de 391.628.590 pesos.

El decreto 270, se aplicará a las necesidades alimentarias de 3.835 beneficiarios de los centros de alimentos “propios de la ciudad de Neuquén”, por un total de 491.078.100 pesos.

La inversión, aplicada al trimestre, se destinará, pues, a un total de 15.535 personas, inscriptas como beneficiarias de los centros de alimentos que recibirán, ahora, la ayuda directa de parte del Estado provincial.