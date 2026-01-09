Presidida por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial, Leticia Esteves, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de organismos del estado y el municipio de Villa el Chocón a fin de llevar tranquilidad a la población sobre la aparición de cianobacterias en el lago Ezequiel Ramos Mexía, principalmente en algunas áreas en esa localidad.

Del encuentro participaron el intendente, Nicolas Di Fonzo; el secretario de Ambiente y Recursos Naturales; Hipólito Salvatori; el secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade), Rubén Etcheverry; el presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Gustavo Hernández; la directora general de Salud Ambiental y Cambio Climático del ministerio de Salud, Andrea Echauri, y el director general del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, Martín Monteverde, quienes estuvieron acompañados con sus respectivos equipos técnicos.

Esteves afirmó que “la presencia de cianobacterias en el lago Ezequiel Ramos Mexía es una situación que estamos monitoreando de manera permanente y frente a la cual queremos llevar tranquilidad a la población y a los visitantes de Villa El Chocón”.

“Se trata de un fenómeno con el que vamos a convivir y que requiere cuidados, especialmente en períodos de altas temperaturas, cuando se producen las floraciones”, explicó y remarcó la importancia de “respetar las indicaciones de las autoridades y evitar el ingreso al agua en las zonas afectadas”.

La funcionaria destacó que “la reunión permitió coordinar acciones con el municipio y organismos provinciales como Salud, el EPAS, la AIC, Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y el Centro de Ecología Aplicada, que cumple un rol clave en el monitoreo”.

Finalmente, la ministra señaló que “el trabajo interinstitucional, la señalización y la información permanente a turistas y vecinos son fundamentales para atravesar esta situación de la mejor manera y cuidarnos entre todos”.

Por su parte, el intendente Di Fonzo, manifestó que “el objetivo es continuar trabajando de manera conjunta con el Gobierno provincial y los distintos organismos, fortaleciendo la comunicación y avanzando con obras que permitan mejorar la captación y el tratamiento del agua para brindar mejores servicios a los vecinos de Villa El Chocón”.

El jefe comunal explicó que “la presencia de cianobacterias impacta principalmente en la toma de agua, por lo que se están realizando tareas de reubicación de los sistemas de captación y se incorporará en las próximas semanas un nuevo filtro potabilizador, lo que permitirá optimizar el servicio”.

En relación con el uso recreativo del lago, el intendente llevó tranquilidad al indicar que “los controles y muestreos son permanentes y los índices actuales del agua son buenos” y recordó que “es fundamental informarse y respetar las recomendaciones, ya que hay zonas habilitadas y seguras, como Las Huellas, y otras donde se deben extremar los cuidados, como la zona del Faro”.

Por su parte, la directora general de Salud Ambiental y Cambio Climático del ministerio de Salud, Andrea Echauri, aseguró que “las cianobacterias son un fenómeno natural que se presenta en muchos espejos de agua y que no genera riesgo si se respetan las recomendaciones sanitarias”.

“Por eso es fundamental evitar el contacto con el agua cuando hay floraciones visibles, no permitir que niños y mascotas se acerquen a la orilla y, ante una exposición accidental o la aparición de síntomas como irritación, náuseas o vómitos, concurrir de inmediato al centro de salud”, señaló.

En la misma línea, el director del CEAN, subrayó que “las floraciones de cianobacterias son un fenómeno natural de alcance global, vinculado al aumento de la temperatura y al mayor aporte de nutrientes en los ambientes acuáticos”.

“En Neuquén no estamos frente a una situación grave, pero sí ante un proceso que requiere seguimiento, información y medidas de prevención, ya que algunas cianobacterias pueden producir toxinas que afectan la salud humana y animal”, aclaró.

En ese sentido, Monteverde señaló que “con monitoreo permanente, trabajo interinstitucional y conductas responsables en el uso de los recursos naturales, es posible convivir con este fenómeno y cuidar tanto a la población como a los ecosistemas acuáticos”.

Por último, el presidente del EPAS también llevó tranquilidad a la población al afirmar que “el agua que se está suministrando actualmente es segura y apta para el consumo humano, de acuerdo con los análisis y muestreos que se realizan de manera permanente”.

Hernández indicó que el ente “asiste a la localidad con el préstamo de un filtro rápido a presión, que comenzará a instalarse en los próximos días, además de otras mejoras en la captación y el sistema, para fortalecer el servicio en los barrios y brindar mayor seguridad”.

Recomendaciones

La presencia de cianobacterias provoca un cambio de coloración en el agua, tornándose verde, que se observa a simple vista como espuma o manchas. Estos organismos microscópicos naturales se detectaron en el agua del embalse Ramos Mexía de Villa El Chocón.

Las cianobacterias son microorganismos que pueden liberar toxinas al agua que, al entrar en contacto con ellas, pueden provocar una amplia variedad de afecciones en la salud como: diarrea, náuseas, vómitos (por ingesta de agua); alergias, irritación, lesiones en mucosas, conjuntivitis (por contacto dérmico); y tos, catarro, fiebre (por inhalación de los aerosoles que desprenden).

Frente a este escenario se sugiere no bañarse en las zonas del embalse donde se observen floraciones y que esté señalizadas para tal sentido; evitar beber agua del embalse, menos aún si se observa una floración; y alejar a niños/as y mascotas de las manchas verdes presentes en el agua o en la costa del embalse.

Ante cualquier consulta e inquietud por temas ambientales en Villa El Chocón, llamar a la Municipalidad a los teléfonos 299-4901223 y 299- 4901324.