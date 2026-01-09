El próximo lunes 12 de enero, de 14 a 17 horas, regresa "Veranísimo", el ciclo de verano conducido por Huguex Cabrera que inicia su sexta temporada con transmisiones en vivo desde Las Grutas, uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia. El programa podrá verse y escucharse a través de Canal de Noticias 24/7, AM 550 y FM 90.7, consolidándose como una de las principales apuestas estivales del Grupo Prima Multimedios.

Este ciclo comenzó a emitirse en enero de 2021 y desde entonces, se convirtió en un espacio referente para compartir experiencias, música y todo el color de la temporada de verano.

En esta nueva etapa, "Veranísimo" saldrá al aire desde distintos puntos y paradores del balneario rionegrino, mostrando el movimiento turístico y la identidad de Las Grutas y San Antonio Oeste, con una propuesta dinámica y cercana con el público.

Además de la cobertura en vivo desde la playa, el programa incluirá informes especiales y excursiones embarcadas, con avistajes de la fauna marina del golfo, uno de los grandes atractivos naturales de la región.

“Estoy feliz de poder retomar por sexto año este programa que me hizo llegar a Prima Multimedios. Yo estaba recién llegado de Buenos Aires….el primer programa lo hicimos el 4 de enero de 2021 junto a la gran Carmen Sanmartin, imagínate empezar así, un lujo para mí, estábamos en estudio todavía post pandemia. Ahora poder hacerlo desde la playa es un privilegio”, expresó Huguex.

Esta temporada contará también con la participación especial de Ceci Acevedo, locutora, modelo y creadora de contenido, residente de Las Grutas, quien aportará toda la actualidad, frescura y mirada local a la propuesta. "Veranísimo" en vivo desde la costa atlántica, reafirmando el compromiso de Prima Multimedios con una programación federal y de calidad para todo el país.