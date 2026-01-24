La empresa Hidrocarburos del Neuquén (HIDENESA) inició el movimiento de la infraestructura de la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se instalará en Moquehue. Este viernes llegaron equipos nuevos y el lunes comenzarán el traslado los componentes de la planta que funcionaba en Los Miches, reutilizando de manera estratégica los equipos que quedaron disponibles tras la reciente habilitación del gas natural en esa localidad.

Cabe mencionar que el año pasado el gobernador Rolando Figueroa otorgó un aporte de capital de 2.198 millones de pesos a HIDENESA para financiar la ampliación de la red de gas domiciliaria en Moquehue.

El proyecto contempla la instalación de 12.000 metros lineales de cañería de polietileno, lo que permitirá que 500 nuevos usuarios accedan por primera vez al servicio de GLP. Esta medida representa un salto cualitativo en la calidad de vida de las familias de la zona cordillerana y acompaña el desarrollo turístico y residencial de la localidad.

Además del avance en Moquehue, HIDENESA continuará ejecutando obras de ampliación y mejoras de servicio en distintas localidades del interior, como Antiñir Pilquiñán, Los Carrizos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco. De esta manera, la provincia busca reducir la brecha de infraestructura, garantizando que el recurso energético llegue de manera eficiente a las comunidades que más lo necesitan.

El posteo en X del gobernador Rolando Figueroa: