El sindicato docente UnTER resolvió con la participación de las 18 seccionales de la provincia, nuevas medidas de fuerza en el Congreso realizado en Regina. Se definió un paro de 24 horas para el 9 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El gremio docente vinculó la medida con el reclamo salarial que viene sosteniendo en los últimos meses y que ya motivó anteriores jornadas de paro y movilización. En esta oportunidad, UnTER advirtió que la exigencia central es la convocatoria urgente a paritarias antes del 11 de marzo, para discutir una recomposición salarial acorde al costo de vida y a la situación económica de los trabajadores de la educación.

En caso de que el encuentro paritario no se concrete, el Congreso definió un plan de lucha que incluye paros de 24 horas el 13 y el 19 de marzo, además de acciones de movilización provincial para visibilizar los reclamos de la docencia rionegrina. Y la realización de un congreso inmediato para evaluar nuevas acciones. La organización sindical subrayó que se trata de medidas provinciales y responsabilizó directamente al Gobierno por la falta de respuestas.

El reclamo se suma a las demandas ya planteadas por el gremio, donde se insistió en la necesidad de actualizar los salarios frente a la inflación y garantizar condiciones dignas de trabajo. En esta ocasión, UnTER presentó además una nota formal en el Ministerio de Trabajo, solicitando la convocatoria a paritarias y dejando constancia de la urgencia de la negociación.