Una escena de furia, celos y vidrios rotos sacudió la madrugada en Bariloche. Todo ocurrió en el barrio Mutisias, sobre calle 1 de Mayo, donde una mujer protagonizó un violento episodio tras descubrir que su pareja le estaba siendo infiel. Los vecinos escucharon gritos y el ruido de las piedras contra la chapa y llamaron al 911 RN Emergencia sin saber que pasaba en realidad. Al llegar la Policía detuvo a la engañada que seguía fuera de control.

El escándalo comenzó en plena madrugada del miércoles y rápidamente se volvió imposible de ignorar. Los vecinos primero escucharon gritos y golpes secos, hasta que de repente se oyeron los estallidos de los vidrios de una camioneta estacionada en la calle. En cuestión de segundos, la calma habitual del barrio se transformó en un escenario de tensión y desconcierto.

Algunos residentes pensaron que se trataba de un robo o de un intento de vandalismo. Por eso, sin perder tiempo, tomaron sus teléfonos celulares y llamaron al 911 para alertar a la Policía. Mientras tanto, desde las casas cercanas observaban cómo la mujer, absolutamente desencajada y fuera de si, descargaba su furia contra el utilitario, golpeándolo y provocando daños visibles.

Según relató uno de los vecinos que presenció la escena, la mujer no ocultaba el motivo de su reacción. Lejos de avergonzarse de sus actos, se justificaba. "Nos explicaba que destrozó el utilitario porque encontró a su pareja cuando le era infiel con otra mujer”, contó el hombre, todavía sorprendido por lo que vio en la madrugada.

Minutos después llegó un patrullero y los efectivos se encontraron con el panorama ya consumado: la camioneta Renault Kangoo con los vidrios rotos y abollones, signos claros de los golpes. En medio de la discusión, la mujer continuaba visiblemente alterada.

Sin embargo, más allá de la explicación cargada de bronca y dolor que intentó dar en el lugar, los uniformados avanzaron con el procedimiento correspondiente. Finalmente, la mujer fue detenida por los daños provocados en el vehículo.

El episodio dejó al barrio conmocionado. Lo que empezó como una infidelidad terminó convertido en un escándalo nocturno que despertó a medio vecindario y terminó con una camioneta destruida y una mujer esposada en plena calle.