Luego del concierto gratuito de Luck Ra a orillas del Lago Lácar, como parte de uno de los eventos culturales más convocantes del verano en la cordillera neuquina, el cantante fue distinguido como Guardián Ambiental de Neuquén por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

La distinción fue entregada por la ministra Leticia Esteves en San Martín de los Andes, instantes antes del inicio del recital libre y gratuito que reunió a miles de personas en la base del Cerro Chapelco.

Esteves destacó la llegada a públicos masivos del artista y le encomendó la tarea de sembrar conciencia ambiental, promoviendo el cuidado de la Patagonia y de la cordillera neuquina.

La acción es parte del programa Guardianes Ambientales, impulsado por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, que busca reconocer a personas e instituciones comprometidas con la protección del ambiente y la educación ambiental.

Cómo es el programa y cuántos Guardianes hay

El programa promueve la conciencia ambiental a través del reconocimiento del compromiso de instituciones, gobiernos locales, organizaciones sociales, empresas, colectivos ciudadanos y personas destacadas. Además, impulsa acciones de educación ambiental y trabajo territorial articulado con los municipios, fortaleciendo políticas públicas sostenibles en toda la provincia.

Personalidades como Abel Pintos y la periodista María Isabel Sánchez ya han sido distinguidas como Guardianes Ambientales de Honor, sumándose a una red provincial que crece año a año.

Durante el último fin de semana, en paralelo a la Expo Rural de Junín de los Andes, el stand del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales sumó 150 nuevos Guardianes Ambientales, alcanzando un total de 8.650 en toda la provincia.

La distinción a Luck Ra se inscribe en una estrategia que busca integrar cultura, turismo y ambiente, entendiendo que los eventos masivos y las expresiones artísticas son una herramienta clave para amplificar mensajes de cuidado ambiental y compromiso colectivo.

El espectáculo del artista de este fin de semana fue organizado por Cerro Chapelco como parte de las acciones de promoción turística impulsadas por su nueva gestión, y contó con el acompañamiento del municipio de San Martín de los Andes, a través de la secretaría de Turismo, y del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia.