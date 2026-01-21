Vecinos de Villa La Angostura realizaron una denuncia pública contra la comunidad mapuche Paicil Antriao por el cobro para ingresar a la Cascada Inacayal, uno de los atractivos naturales más visitados de la localidad durante la temporada de verano en la cordillera de Neuquén.

El conflicto se desarrolla en el sector del Belvedere, desde donde parte el sendero que conduce tanto a la cascada como a distintos miradores naturales. Se trata de un camino de alta concurrencia, utilizado diariamente por residentes y turistas.

Reclamo por una calle pública

Según los denunciantes, el cobro se estaría realizando incluso sobre una calle pública, lo que reavivó el debate sobre la legalidad de la medida y motivó pedidos de intervención de organismos municipales y provinciales.

Cambio en la modalidad de cobro en el verano 2026

Si bien el conflicto entre vecinos y la comunidad Paicil Antriao no es nuevo y se repite desde hace varios veranos, este año tomó mayor relevancia por un cambio en la modalidad de cobro.

Tarifas fijas por tipo de acceso

Durante temporadas anteriores, el aporte era presentado como una colaboración “a voluntad”. Sin embargo, en el verano 2026 se instalaron carteles con tarifas fijas:

$5.000 por ingreso en automóvil o motocicleta

$2.000 para quienes acceden en bicicleta

$1.000 por persona para el ingreso peatonal

Este último punto generó especial malestar, ya que hasta la temporada pasada el acceso caminando era gratuito.

Antecedentes del conflicto con la comunidad Paicil Antriao

El sector es administrado por la comunidad Paicil Antriao desde el verano de 2007, cuando comenzaron los primeros cobros y también surgieron conflictos con vecinos de la localidad.

Según relataron residentes, en aquel momento la Secretaría de Turismo mantuvo reuniones con representantes de la comunidad y les habría informado que el cobro era ilegal, aunque no se registró un acatamiento efectivo de esa indicación.

Falta de definiciones oficiales

Hasta el momento, la Municipalidad de Villa La Angostura no emitió un comunicado oficial sobre la situación. Por su parte, los representantes de la comunidad Paicil Antriao, señalados como responsables de la administración del acceso, no respondieron públicamente a las denuncias ni al escrache realizado por vecinos.

La polémica vuelve a instalar el debate sobre el acceso a espacios naturales, el desarrollo turístico y los reclamos históricos en una de las localidades más visitadas de la Patagonia.