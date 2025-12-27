Los equipos técnicos de Vialidad Neuquén ya están planificando la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en 2026 para cumplir con una instrucción del gobernador Rolando Figueroa: garantizar que cada localidad neuquina tenga, al menos, un acceso pavimentado para incrementar la conectividad, impulsar el desarrollo y atraer el turismo.

José Dutsch, presidente del directorio de Vialidad provincial, explicó que tienen cuatro rutas en agenda para el próximo año: se trata de las rutas provinciales Nº 47 que conduce a Santo Tomás, Nº 20 hasta El Sauce y Paso Aguerre, y las rutas Nº 41 y Nº 42 a través de las cuales se llega a Tricao Malal. Nuevamente, la intención es lograr equidad territorial e invertir en distintas regiones de la provincia: en este caso, las regiones del Limay y del Alto Neuquén.

Precisó que todas ellas fueron priorizadas en conjunto con los gobiernos locales y que, a partir de esa demanda, es preciso contar con los respectivos proyectos ejecutivos para avanzar a posteriori en la gestión del financiamiento necesario para concretar las obras.

Aclaró que este año han estado abocados a otros proyectos ejecutivos como la extensión del asfalto para llegar a Copahue y la ruta provincial 6 desde Crucero Catriel hasta el límite con la vecina provincia de Río Negro, en cercanías a Octavio Pico.

El gobernador Figueroa asignó un rol preponderante a las empresas públicas provinciales, al considerarlas una herramienta al servicio del desarrollo. En el caso particular de Vialidad Neuquén, destinó importantes recursos para la incorporación de vehículos y equipamiento para la ejecución de obras y el mantenimiento de la red vial provincial. Su intención es revertir paulatinamente el déficit heredado en materia de infraestructura, a partir de establecer prioridades.

“Comenzamos por lo más importante, lo sustancial, lo que hay que resolver de manera urgente. No podemos tener pueblos sin electricidad las 24 horas, sin gas, sin cloacas ni pavimento y que se haya priorizado la construcción de otro tipo de obras”, indicó el mandatario provincial. Agregó que “la planificación que estamos llevando adelante nos permite también ser muy claros con la ciudadanía y poderles brindar ese horizonte: hacia dónde vamos y qué vamos a hacer”.

La priorización acordada con las autoridades locales, gracias a los Pactos de Gobernanza I y II y el plan de regionalización implementados durante esta gestión, permitió ejecutar en 2024 obras por un total de 267 millones de dólares con fondos propios y elevar esa cifra hasta 1.000 millones de dólares este año.

Entre las 19 obras viales actualmente en ejecución hay varias que permitirán cumplir con el compromiso del gobernador de llegar por asfalto a los poblados: ya está en marcha el pavimento desde la ruta nacional 40 hasta Los Catutos y de la primera etapa de la ruta provincial 21 entre Loncopué y El Huecú. Además, comenzó la obra de asfalto de la ruta provincial 11, se concretó la pavimentación de la ruta provincial 39 entre Andacollo y Huinganco e iniciaron recientemente los trabajos en la ruta provincial 43, desde Las Ovejas hasta Varvarco.