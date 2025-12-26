Neuquén inicia la temporada de verano con una nueva campaña digital que invita a descubrir los secretos del Alto Neuquén, una de las regiones más auténticas y menos exploradas de la provincia. Bajo el lema "Algunos secretos merecen ser revelados", la iniciativa propone redescubrir paisajes, pueblos y experiencias únicas. Además, las hosterías de la región ofrecen atractivas promociones con opciones de financiación en cuotas sin interés para facilitar el acceso a los turistas. Con un enfoque en la conectividad y la mejora de la infraestructura, la campaña busca consolidar al norte neuquino como un destino imperdible tanto para turistas locales como internacionales.

El Presidente de Neuquén Tur, Gustavo Capiet, presentó en el programa "La Segunda Mañana" de AM550 el lanzamiento de la campaña de promoción digital para la temporada de verano, bajo el lema "Algunos secretos merecen ser revelados", la iniciativa busca redescubrir el Alto Neuquén, una de las regiones más hermosas y menos exploradas de la provincia, y atraer tanto a turistas locales como internacionales.

Capiet destacó que en esta campaña, se narra la historia de una pareja que, al encontrar una antigua valija de sus abuelos con fotos desconocidas, decide recorrer el norte neuquino para descubrir los secretos ocultos en su paisaje y cultura. “El norte de Neuquén tiene todo lo que un turista puede desear: paisajes únicos, pueblos con encanto y experiencias auténticas, y lo mejor de todo, está cerca de casa. A menudo, los neuquinos buscan destinos más lejanos, pero tenemos un verdadero tesoro cerca que merece ser conocido", comentó el presidente de Neuquén Tur.

Promociones para facilitar el acceso al turismo

Durante la temporada de verano, las hosterías de Neuquén Tur y diversos prestadores turísticos ofrecerán promociones especiales. Los usuarios de la tarjeta Confiable del Banco Provincia Neuquén (BPN) podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés en alojamiento de jueves a domingo. Para los clientes con tarjetas Visa y MasterCard del mismo banco, se ofrecerán tres cuotas sin interés. Además, los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) contarán con un 18% de descuento en las hosterías de Neuquén Tur.

Capiet detalló que la promoción está diseñada para beneficiar a los turistas locales y regionales, permitiendo que más personas disfruten del norte neuquino. “Este tipo de iniciativas, como los pagos en cuotas sin interés, buscan que más neuquinos y visitantes de otras provincias se sumen a descubrir la belleza de esta región. Queremos facilitarles la llegada y la estadía en nuestras hosterías", expresó.

Durante la entrevista, Capiet también reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el sector turístico en el norte de Neuquén, señalando que si bien la zona aún carece de grandes inversiones del sector privado en términos de infraestructura hotelera, se está trabajando en mejorar la conectividad y en la capacitación de prestadores turísticos. “Las inversiones en infraestructura vial y la habilitación de prestadores son esenciales para el desarrollo del turismo en esta región. Ya hemos capacitado a más de 3.000 personas en las localidades de Alto Neuquén y Del Pehuén”, aseguró.

Además, mencionó que la conectividad con Chile, a través del paso Pichachén, es una prioridad para la provincia. "Estamos avanzando en obras para mejorar el acceso y en el futuro permitir circuitos turísticos binacionales que conecten Neuquén con Chile de manera más eficiente", explicó Capiet.

Expectativas para la temporada de verano

Respecto a las expectativas para la temporada, Capiet indicó que las primeras cifras de reservas para diciembre y los fines de semana largos de noviembre fueron muy positivas. "El clima ha acompañado más que en la temporada invernal, y las expectativas para el verano son altas. A diferencia de otros años, el precio de los destinos en Chile ya no es tan competitivo, lo que puede atraer más turistas hacia Neuquén", aseguró.

El presidente de Neuquén Tur también destacó que la provincia sigue en pleno proceso de obras viales, lo que podría generar algunos inconvenientes en el tránsito, pero consideró que las mejoras a largo plazo son cruciales para el crecimiento del turismo.

Conectividad aérea en el Alto Neuquén

Por último, Capiet confirmó que el aeropuerto de Chos Malal ya se encuentra habilitado para vuelos de menor porte, lo que facilitará a los turistas acceder a la región. "Si bien no contamos con vuelos comerciales grandes, los vuelos chárter o punto a punto están funcionando, lo que representa una oportunidad más para aquellos que deseen explorar el Alto Neuquén", concluyó.