Un fin de semana que desbordó expectativas

Neuquén vivió uno de los fines de semana más convocantes del año. La edición navideña de la feria Neuquén Emprende, junto a Confluencia de Sabores, reunió a más de 90 mil personas en el Parque Jaime de Nevares, en el marco de la propuesta Neuquén Capital Navideña, que sigue sumando actividades y público.

Durante dos noches, familias completas recorrieron la feria, consumieron en los espacios gastronómicos y se quedaron hasta el cierre para presenciar el show aéreo de Eleve Dance, una puesta en escena de gran escala que combinó música, tecnología y despliegue artístico en altura.

Feria, gastronomía y consumo local

La propuesta concentró a alrededor de 180 emprendedores y emprendedoras, además de casi 30 puestos gastronómicos, que trabajaron a pleno durante todo el fin de semana. La circulación constante de público se tradujo en ventas sostenidas y en un movimiento que se extendió durante horas, incluso entrada la madrugada.

Desde el municipio destacaron que el evento atrajo no solo a vecinos de la ciudad, sino también a público de distintas localidades del Alto Valle, reforzando el perfil regional de la convocatoria.

El intendente Mariano Gaido celebró que "Capital Navideña se ha ganado el corazón de los neuquinos” y destacó que, durante estos días, Neuquén se transformó en “una ciudad turística que recibe personas de distintas localidades”.

La voz desde la organización

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, describió el cierre del evento en diálogo con AM550:

“El cierre de Neuquén emprende navideño y confluencia de sabores fue muy bueno, las familias llegaron desde temprano. La verdad que nosotros terminamos cerca de la 1 de la mañana, recorriendo y saludando a los emprendedores. Muchos todavía estaban con su equipo de mate”, festejó la funcionaria.

Al día siguiente, el clima en el municipio fue de balance positivo:

“Hoy a la mañana, a las 6 y pico, nos encontramos todos en la municipalidad desbordantes de felicidad por cómo las familias se volcaron al Neuquén Emprende y la Confluencia de Sabores”, reconoció Pacualini.

Un show que fue el gran imán

El cierre tuvo como momento central el espectáculo aéreo de Eleve Dance, una propuesta artística de nivel internacional que sorprendió al público por su despliegue visual y técnico. El evento fue gratuito y se convirtió en uno de los principales atractivos de la agenda navideña.

Desde CALF, su presidente Marcelo Severini valoró la convocatoria y el alcance regional, y remarcó el impacto positivo de una propuesta abierta y masiva que reunió a miles de personas en un mismo espacio.

La agenda navideña no se detiene

Neuquén Capital Navideña continúa con nuevas actividades. Este lunes se realizará el Pesebre Viviente a las 21 en el arbolito de Navidad, con la participación de representantes de distintos cultos. Pasqualini invitó a participar y explicó:

“Hoy tenemos el pesebre viviente a las 21. Está conformado a través del área de culto, con las diferentes iglesias. Se hace cuando se enciende el arbolito, porque a esa hora casi que aún es de día”, dijo la jefa de Gabinete.

Con concursos para niñas y niños, propuestas culturales, actividades deportivas y eventos familiares, la capital neuquina sostiene una agenda que combina previsibilidad, espacios de encuentro y un marcado clima festivo que seguirá durante las fiestas.

Neuquén cerró el fin de semana con una imagen clara: calles y parques llenos, consumo local en movimiento y miles de familias eligiendo compartir la Navidad en la ciudad.