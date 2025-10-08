El Banco Provincia del Neuquén (BPN) celebró su 65° aniversario con un acto en el que estuvieron presentes la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y el presidente del banco, Gabriel Bosco.

“Que una institución financiera se mantenga viva y fuerte en nuestro país (durante 65 años) no es un hecho menor”, consideró el ministro Koenig durante su discurso y explicó que el BPN “es un banco público que da superávit”.

“Nunca se puede pensar en el Banco Provincia sin pensar en la provincia”, dijo y remarcó que el BPN llega “donde la gente lo necesita”. Consideró que “es una herramienta de fomento”, que acompaña a todas las actividades productivas, industriales y turísticas de la provincia.

“El 41 por ciento de los depósitos privados y el 32 por ciento de los préstamos del sector privado los maneja nuestro banco”, recalcó el ministro. Además, hizo una comparativa con las entidades privadas y aseguró que “nuestra rentabilidad sobre el patrimonio neto es de un 23 por ciento, cuando en el mercado es de un 5,7 por ciento. Cuando lo comparamos sobre el activo es un 6,3 por ciento, contra el mercado que es 1,4 por ciento”.

El presidente del BPN, Gabriel Bosco.

“En cuanto a los números de nuestro patrimonio neto acumulado, supera a muchos bancos públicos de distintas provincias”, indicó y, por último, destacó la importancia del BPN para financiar obras.

Zulma Reina destacó “el acompañamiento” del BPN en toda la provincia. “Este banco ha tenido una trayectoria muy importante durante todos sus años”, dijo y consideró que “es fundamental” el trabajo que hacen los empleados de la entidad “todos los días para facilitarle a cada uno de sus usuarios la oportunidad de tener una respuesta”.

Remarcó la necesidad de la adaptación a las nuevas tecnologías para “estar a la vanguardia de todas las políticas que se vienen dando” y pidió a los empleados “ponerse la camiseta del BPN, porque nadie los puede reemplazar en cada uno de esos lugares donde el trabajo de ustedes es indispensable”.

Por su parte, Bosco recordó que el BPN surgió por la necesidad de “tener una banca local que permita atender a aquellos sectores que estaban en crecimiento económico en la ciudad”. “Con el correr del tiempo se fueron localizando y asentando nuevas sucursales en distintas localidades de la provincia”, explicó.

Destacó que “65 años después nos encuentra, entre sucursales, delegaciones y extensiones, con 65 puntos de atención en toda la provincia, lo que permite atender 750.000 clientes de las distintas cuentas y más de 12.000 cuentas de banca empresa”.

Enumeró una serie de logros, como el lanzamiento de la billetera virtual, la modernización del home banking y la incorporación de nuevos créditos. Entre ellos, mencionó a los préstamos hipotecarios y personales para compra, construcción o mejoras en viviendas.

También destacó la participación del BPN en el programa provincial de becas Gregorio Álvarez. “Es un honor y un orgullo poder participar”, señaló y remarcó que no sólo se hizo a través del aporte económico, sino también en la puesta en funcionamiento. “Había que abrir muchas cuentas, entregar tarjetas de débito, toda la logística que se hizo y nos permitió llegar a cada becario en tiempo y forma”, concluyó.