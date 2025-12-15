Neuquén vive a pleno su propuesta de "Capital Navideña", ofreciendo actividades durante todo el mes para celebrar las fiestas, con los más chicos y los más grandes, en distintos puntos de la ciudad. Al encendido del pinito y la presencia de Papá Noel se suman ferias, espectáculos, shows musicales, la tradicional Misa Criolla y el Pesebre Viviente.

Este fin de semana la ciudad ofrece todo tipo de propuestas para los distintos gustos. Las actividades iniciarán a las 19, tanto el sábado 20 como el domingo 21.

Ambos días el Parque Jaime de Nevares se convertirá en un verdadero escenario navideño, con una variada propuesta gastronómica y cultural. Allí se hará el Neuquén Emprende – Edición Navideña con 150 foodtrucks y Confluencia de Sabores con 20 puestos más que ofrecerán exquisiteces.

El cronograma del sábado 20

El sábado subirán al escenario destacados artistas y agrupaciones regionales. Entre ellos, Los Acuña, agrupación folklórica formada en 2012 e integrada por Gabriel y Marcos Acuña, Iván Moreno, José Toledo y Patricio Ponce.

Durante la misma noche se presentará la Compañía Escuela Municipal de Folklore, integrada por 25 bailarines con formación avanzada en danzas tradicionales, estilizadas y malambo norteño.

El cierre del sábado estará a cargo de la Misa Criolla dirigida por el músico neuquino Naldo Labrin, en una puesta que convoca a solistas, instrumentistas y coros de la región.

Las voces de Miguel Ángel Michelena y Jorge de los Ríos asumirán los solos de tenor, acompañados por la soprano Nilbelys Peraza Malenche, Nancy Sierro y Anabel González. El quinteto instrumental estará conformado por Carlos y José Luis Denda en guitarras, Alex González en percusión, Sebastián Vilanova en piano y la participación especial de Horacio “Rulo” Mendoza como charanguista solista.

La interpretación contará con el Coral Neuquén de la Legislatura Provincial, dirigido por Labrin, y el Ensamble Vocal Huincul de Plaza Huincul bajo la dirección de Nancy Sierro, quienes también ofrecerán un homenaje a Marcelo Berbel en el año de su centenario.

Cómo sigue el festejo el domingo 21

Por otro lado, el domingo 21, la jornada comenzará con la energía y el humor de Facu Disturbio, clown y artista callejero.

Luego, será el turno de Sami (Samantha Denise Fernández Berzoni), cantante nacida en la provincia de Buenos Aires y radicada en Neuquén desde hace 14 años. En esta presentación estará acompañada por Agus (Agustín Narambuena) en guitarra y Nani (Nazarena Fernández Berzoni) en la voz, sumando matices y profundidad a la propuesta sonora.

Más tarde, se presentará La Rockera, banda de rock originaria del Alto Valle neuquino, con raíces en la ciudad de Senillosa. El grupo se dedica a rendir homenaje al rock nacional e internacional y está integrado por José Gerardo Villafañe, Rolito Nahuel y Nahuel Luján.

El cierre del domingo estará a cargo de Influjo Estelar, propuesta que nace desde el amor profundo por la obra de Luis Alberto Spinetta.

Por último, la noche finalizará con la presentación de Élevé Danza, la prestigiosa compañía de danza aérea aclamada internacionalmente. El espectáculo contará con 35 artistas acróbatas, quienes trabajarán suspendidos en estructuras mencionadas y operarán en altura bajo estrictos protocolos de seguridad.

Además, siete músicos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, ubicados alrededor de un gran Pino de Navidad instalado en el piso, conformando una puesta musical envolvente que se integrará visual y sonoramente a la estructura principal del show.

La actuación está prevista para las 22 y se utilizará una grúa de 200 toneladas, equipada con un brazo telescópico de 60 metros, desde la cual se izarán y operarán tres estructuras, especialmente diseñadas.

Se trata de un Pino de Navidad Aéreo, de 5 metros de altura y 2,5 toneladas de peso; de una Esfera Planetaria de ocho metros de diámetro y de dos toneladas; y una estructura Estrella de ocho brazos de aluminio, completamente iluminados, también de 2 toneladas.

Por último, la próxima semana previo a Nochebuena y Navidad, comenzará con el Pesebre Viviente, en el luminoso pinito instalado en el Monumento a San Martín.