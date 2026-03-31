Este jueves 2 de abril se conmemora un nuevo aniversario del día que comenzó la Guerra de Malvinas, en 1982. El día se conmemora en homenaje a los héroes de la guerra, quienes sin conocimiento y siendo muy jóvenes fueron enviados a pelear con valentía por su país.

El conflicto bélico con Reino Unido finalizó el 14 de junio, cuando Argentina se rindió frente a la cantidad de muertes y la evidente superioridad del rival, que contaba con armamento y preparación militar.

La guerra provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. Entre los heridos nacionales, se encontraban 1650 personas. Sin embargo, luego de finalizar la guerra, ocurrieron más de 500 suicidios de excombatientes, asociados con traumas y secuelas psicológicas.

Cada año esta fecha se conmemora para mantener en el recuerdo a quienes lucharon por el país, tanto los sobrevivientes como los caídos. En cada uno de ellos hay una historia, un recuerdo que hoy continúan narrando para las futuras generaciones.

Propuestas en Neuquén para conmemorar la fecha

En Neuquén ya están organizadas las actividades que se harán para conmemorar a los héroes. Entre ellas harán una vigilia, actos protocolares y homenajes.

El cronograma comienza este miércoles de 22 a 00, cuando se hará la vigilia en el cenotafio de Neuquén Capital. Luego, el jueves feriado, a partir de las 9 será el acto protocolar con los Veteranos de Guerra y el intendente Mariano Gaido, entre otras autoridades, en el Monumento a los Caídos.

A las 18 planean un acto con vecinos y autoridades, denominado "ofrenda de claveles", en el cenotafio.

Por último, el viernes 3 a las 10 habrá un homenaje al héroe neuquino Jorge "moncho" Águila, en Paso Aguerre. Otro homenaje será en Las Lajas, el martes 7, a las 15, para Jorge de Ibañez.

Por otro lado, la fundación BPN invita al recibimiento de veteranos y la proyección de cortometrajes de Malvinas realizados por estudiantes y cineastas de Neuquén. Esto será el jueves a las 19, en el Cine Teatro Español.

A las 19 será la recepción a ex combatientes y familiares y a las 19.30 la Función de Cine Neuquino. La entrada es gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.