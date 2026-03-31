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SEMANA CLAVE

Mundial 2026: Se definen los últimos clasificados a Estados Unidos, México y Canadá

Este martes, desde las 15.45 el encuentro Bosnia Herzegovina e Italia acapara la atención. Jamaica se enfrenta a RD Congo a las 18 y Bolivia se mide con Irak el miércoles desde las 00.00

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 21:15
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Italia busca su lugar en el Mundial 2026.

Entre la tarde de este martes y la madrugada del miércoles se conocerán los últimos seis clasificados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los primeros encuentros serán, desde las 15.45, corresponderán al repechaje europeo. La Italia dirigida por Gennaro Gattuso, que viene de derrotar 2 a 0 a Irlanda del Norte en Bérgamo, visitará a Bosnia y Herzegovina, que venció a Gales por penales después de un gol agónico de Edin Džeko para empatar el partido en los 90 minutos.

El ganador se ubicará en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. La Azzurra no disputa un Mundial desde Brasil 2014, cuando quedó eliminada en fase de grupos ante Uruguay, Inglaterra y Costa Rica.

Edin Džeko, goleador de Bosnia y Herzegovina

En otro de los cruces, República Checa será local ante Dinamarca en busca de un lugar en el Grupo A, que ya integran México, Sudáfrica y Corea del Sur. Además, Kosovo recibirá a Turquía por un cupo en el Grupo D (Estados Unidos, Paraguay y Australia), mientras que Suecia será anfitrión frente a Polonia con el objetivo de meterse en el Grupo F, donde esperan Países Bajos, Japón y Túnez.

Los cuatro partidos del repechaje UEFA serán transmitidos por Disney+. Además, el encuentro entre Italia y Bosnia irá por ESPN.

Los otros dos clasificados surgirán del repechaje intercontinental, que se disputa en México. El primer duelo será a las 18, entre Jamaica, representante de la CONCACAF -que viene de superar a Nueva Caledonia-, y República Democrática del Congo, que aguardaba directamente en la final.

Por último, desde las 00.00 del miércoles, en Monterrey, Bolivia -por CONMEBOL- se enfrentará a Irak (AFC) en busca del último boleto al Mundial. La Verde llega tras revertir su partido ante Surinam para imponerse 2 a 1 y sueña con volver a la Copa del Mundo después de 1994, lo que sería la cuarta participación de su historia. Por su parte, el combinado asiático también espero directamente en la final. Ambos partidos serán televisados por DSports.

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