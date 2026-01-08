Río Negro confirmó que no registra focos activos de incendio en su territorio, resultado de un trabajo colectivo sostenido entre el SPLIF, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, la Policía de Río Negro y la Agencia Federal de Emergencias, que actúan de manera coordinada durante todo el año para prevenir y responder ante situaciones de riesgo.

En paralelo, se reforzó el apoyo regional en Chubut, donde el despliegue interprovincial continúa en El Hoyo y Epuyén, con tareas de combate y contención en el incendio de Puerto Patriada. En las últimas horas, 11 combatientes del SPLIF de El Bolsón se sumaron a los 15 brigadistas de Bariloche y El Bolsón que ya se encontraban trabajando en la zona.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el ministro Carlos Banacloy destacó que el trabajo en el territorio “no reconoce límites provinciales” y se apoya en la cooperación permanente entre organismos para cuidar a las comunidades y los recursos naturales.

La provincia recordó además la importancia de acompañar este esfuerzo con conductas responsables y solidarias. Ante cualquier columna de humo o situación peligrosa, se solicita comunicarse de inmediato al 103, número de emergencias habilitado para dar aviso y activar protocolos de respuesta.

La situación actual refleja la efectividad de los operativos de prevención en Río Negro y la capacidad de respuesta conjunta frente a emergencias regionales, con un despliegue que prioriza la seguridad de las personas y la protección del ambiente. El SPLIF informó que en gran parte de Río Negro se mantienen condiciones meteorológicas que elevan los riesgos de incendio, por lo que se insiste en respetar las prohibiciones vigentes, apelando a la responsabilidad individual y colectiva.

-