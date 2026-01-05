Durante la tarde de este lunes, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo informó que siguen trabajando para contener el incendio en la zona del Cerro Trelel, en Ñorquinco. El mismo se originó el domingo y comenzó afectando un sector del bosque nativo y cañaveral.

Actualmente se encuentra circunscripto y sigue el operativo para contenerlo por completo. Por el momento la superficie se mantiene estable, con una afectación de aproximadamente 50x50 metros, sin avance del fuego.

Detallaron que el personal operativo trabajó en el sector con herramientas manuales, mientras que el apoyo aéreo se realizó de manera puntual mediante un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

El foco se había originado ayer y se encontraba fuera de control, lo que obligó a desplegar un intenso operativo de combate y contención, con despliegue permanente de recursos terrestres y aéreos.

En el lugar trabajan brigadistas provenientes de Aluminé, junto al apoyo de dos aviones anfibios y un helicóptero, realizando tareas continuas de ataque directo, evaluación del comportamiento del fuego y protección del entorno.

Tras intensas horas de trabajo han logrado que quede circunscripto y que el fuego no siga avanzando, aunque mantienen el monitoreo constante para evitar que vuelva a empezar allí mismo o en otra zona y garantizar la seguridad de los vecinos.