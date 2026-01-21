En distintos sectores de Plaza Huincul, vecinos advirtieron la presencia de humo persistente en el aire, una situación que generó consultas y preocupación durante la jornada.

Ante esta situación, intervino el cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, que difundió un parte informativo para contextualizar el fenómeno y explicar su origen.

La explicación oficial de Bomberos

Desde la institución señalaron que el humo observado no tiene origen en la ciudad ni en la comarca petrolera. De acuerdo a la información brindada, el fenómeno está asociado a incendios forestales activos en la provincia de Chubut, combinados con focos ígneos registrados en zonas cercanas de Chile.

Cómo llega el humo a la región

Bomberos explicaron que el humo se traslada a grandes distancias debido al desplazamiento de masas de aire, un proceso atmosférico que puede transportar partículas durante cientos de kilómetros, haciendo visible el fenómeno incluso en localidades alejadas de los focos originales.

Situación actual en Plaza Huincul

Las autoridades confirmaron que no se registran incendios ni situaciones de riesgo dentro de la jurisdicción local. El cuartel permanece en estado de seguimiento preventivo, en coordinación con la información regional disponible.