El pasado martes alrededor de las 19, hubo un nuevo impacto de un camión al puente ferroviario de Ruta 151. La situación, que ya es común, se volvió aún más preocupante ya que en la parte trasera viajaba un hombre parado, y sin ningún tipo de seguridad a la vista, quien podría haberse golpeado con alguna parte de la estructura.

En las imágenes se ve al camión que llevaba una gran estructura parada, por lo cual cuando tocó con el puente, esta se movió y los precintos que la sostenían se soltaron violentamente, casi impactando a la persona.

A partir del golpe el camión no pudo seguir avanzando, ya que la carga que llevaba estaba trabada, mientras que el pasajero observaba qué había ocurrido.

Aunque el acompañante se bajó para evaluar los daños, el choque ya se había producido, por lo cual todos los demás vehículos debieron frenar a la espera de que el camión consiga la forma de salir.

Cabe resaltar que la altura límite en la zona es de 4.10m y cuando un camión de mayor altura avanza hasta el lugar, no hay margen de maniobra para girar o volver hacia atrás.

Sumado a estas situaciones frecuentes que cada vez rompen más la estructura del puente y ponen en riesgo la continuidad del Tren del Valle, la calzada debajo de la estructura presenta enormes pozos y baches, que obligan a que los conductores frenen por completo, intenten maniobrar por la mano contraria o por la banquina.

Por ello se suelen formar largas filas tanto en la mano que va hacia Neuquén como en la que hacia Cipolletti, ya que muchos vehículos presentan más dificultades para pasar, incluso los camiones, al transitar de forma más lenta, provocan enormes demoras.

El reclamo persiste en el tiempo y aunque Vialidad Nacional suele realizar arreglos, la calzada vuelve a hundirse por el peso y el intenso tránsito. Tanto los choques como los pozos siguen siendo problemas sin resolver y que cada vez causan más problemas.