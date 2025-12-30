El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, mantuvo este lunes un encuentro de trabajo con el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli. Durante la reunión, Cortés compartió la alta expectativa turística que atraviesa Bariloche en las fiestas de fin de año y planteó la necesidad de gestionar una mayor frecuencia aérea. “Dado que los vuelos se encuentran completamente vendidos, resulta clave acompañar la demanda creciente”, señaló. Actualmente, la ciudad recibe 25 vuelos diarios, reflejo del fuerte movimiento turístico.

En relación con la temporada de verano 2026, el intendente informó que la ocupación hotelera alcanza el 75%, con proyección al 80%, lo que representa un incremento del 10% respecto del mismo período del año anterior.

Inversiones estratégicas

De cara a la próxima temporada invernal, se abordó la importancia de avanzar en gestiones que permitan generar mayores facilidades para la inversión en el Cerro Catedral. Scioli sostuvo que “es necesario ordenar el principal centro de esquí del país, que recibe turistas durante todo el año provenientes de Argentina, Brasil, Chile y otros mercados internacionales”.

Cortés destacó que en Bariloche se están desarrollando inversiones privadas en hotelería y proyectos inmobiliarios por unos 150 millones de dólares, además de iniciativas estratégicas como la finalización del Centro de Convenciones, inconcluso desde 1970, y la recuperación turística de la Isla Huemul en el lago Nahuel Huapi.

Trabajo articulado con Nación

La agenda desarrollada por el intendente se inscribe en una línea de trabajo conjunta con el Gobierno nacional, orientada a potenciar el turismo, ampliar la conectividad aérea y generar más oportunidades de desarrollo económico y laboral para Bariloche.