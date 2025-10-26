Ousset votó en Neuquén, destacó la participación ciudadana y valoró la agilidad del nuevo sistema electoral

El candidato a diputado nacional por la Neuquinidad, Juan Luis “Pepe” Ousset, emitió su voto en la Escuela Primaria N°125, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, y destacó el desarrollo pacífico de la jornada electoral.

“Una jornada democrática como estamos acostumbrados en Neuquén, pacífica, sin grandes sobresaltos en materia de la realización electoral”, expresó Ousset, quien además remarcó el compromiso de los equipos de fiscalización que trabajan durante todo el día para garantizar el proceso.

“El nuevo sistema es ágil y transparente”

Ousset puso el foco en la boleta única electrónica, el sistema que se estrena en esta elección, y valoró su funcionamiento:

“Este nuevo sistema electoral pareciera tener cierta agilidad, no solo al momento de la votación sino también a la hora del escrutinio. Calculo que no va a pasar tanto tiempo para que tengamos ya tendencia o resultados en el transcurso de la tarde”, señaló.

El dirigente, que forma parte del equipo de gobierno de Rolando Figueroa, destacó que la jornada se desarrolla con normalidad y que los votantes se muestran conformes con el nuevo método:



“Veo participación, veo que es un sistema ágil. Me parece interesante porque había dudas, siempre un sistema nuevo genera expectativas frente a lo desconocido. Veo que funciona bien y que la gente se va satisfecha luego de votar.”

“Esto es la democracia y lo vivenciamos de esta manera”

Ousset celebró el clima de tranquilidad y respeto con el que se desarrollan los comicios en toda la provincia, e invitó a los ciudadanos a acercarse a las urnas:

“Alentamos a la ciudadanía a que participe, que lo haga con tiempo, que puedan expresar su voluntad. Esto es la democracia y lo vivenciamos de esta manera. Hace muchos años venimos trabajando junto a Rolando, hemos compartido muchas instancias de estas y siempre es una celebración.”

El candidato adelantó que durante la jornada recorrerá distintas escuelas junto a otros integrantes de la lista y a su familia. “Voy a acompañar a mis hijas a votar, una de ellas vota por primera vez, así que seguramente va a ser un momento emotivo.”

“Una campaña en paz, con diálogo y respeto”

Finalmente, Ousset valoró el clima de convivencia democrática que marcó el proceso electoral: