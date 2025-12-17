Paritarias ATEN: hay señales positivas en seccionales del norte neuquino para aceptar la propuesta del gobierno

Pablo Otaño, secretario general de ATEN Chos Malal, pasó por el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y se refirió al análisis en el marco de las asambleas de la oferta realizada por el Gobierno de Neuquén para sellar la pauta salarial 2026.

Con respecto a la asamblea que se dio ayer en Chos Malal mencionó: “El resultado fue parejo si se quiere, hay que tener en cuenta que la propuesta del Gobierno es superadora respecto de las primeras, pero estamos realizando asambleas en distintos lugares y los números son parciales. Dar un número puede llegar a confundir a la gente y a los compañeros que están esperando para debatir la oferta. Hay una zona oeste que contempla la parte del Cerro Negro, en el Sur Chorriaca ejemplo, y en el Norte Buta Ranquil, Barrancas, entre otros lugares. Nuestra seccional tiene más de 1.300 afiliados. Las asambleas tienen debate, discusión, no podemos hablar de mayoría”.

Sobre la misma línea, Pablo Otaño expresó: “Hay una tendencia a la aceptación, pero nos queda un número muy importante de compañeros. La propuesta del Ejecutivo implica entender el contexto provincial y nacional, cuál es nuestro rol y función. En lo económico, es una oferta que nos deja resguardar el salario para el año que viene, no deja de garantizarnos estar acorde a la inflación. Todos los puntos que logramos arrancar nos dan ventaja a los docentes”.

Finalmente concluyó: “El jueves se discutirá una nueva Reforma Laboral, la Ley de Educación. En lo personal, es algo que es aceptable teniendo en cuenta todo esto, no estamos en un momento en el que podemos conquistar todos los derechos, sino de resistencia, y la misma se lleva adelante a través del sindicato”.

