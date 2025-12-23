La falta de convocatoria a paritarias genera creciente malestar entre los gremios estatales de Río Negro. Mientras el gobernador Alberto Weretilneck aseguró hace unos días que en enero se abriría la negociación con los trabajadores, los sindicatos advirtieron que la demora profundiza la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre en miles de familias.

En este sentido, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) se presentó este lunes en el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo en Viedma para exigir la inmediata convocatoria a la Paritaria Docente. Integrantes del Consejo Directivo Central remarcaron que la negociación colectiva es un derecho conquistado y una obligación del Estado, más aún en un contexto de ajuste.

La secretaria general Laura Ortiz López, junto a Mauricio Ovadilla (secretario adjunto) y Gabriela Aguilar (secretaria gremial y de organización), encabezaron la presentación y advirtieron: “No hay diálogo sin Paritaria. No hay soluciones sin negociación colectiva”.

Críticas de UPCN al presupuesto

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Juan Carlos Scalesi, rechazó el presupuesto provincial aprobado por mayoría y denunció que “el ajuste lo pagan los trabajadores, no la política”. El gremio cuestionó la falta de sensibilidad social del Gobierno y alertó sobre la pérdida constante de los salarios frente a la inflación.

Scalesi señaló además la maniobra sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC), al considerar que el pago calculado sobre la base de septiembre “no es un beneficio, sino un bono encubierto que licúa el poder adquisitivo”.

UPCN reunió a sus delegados para debatir el presupuesto provincial y su impacto en los trabajadores

Expectativa por enero

En este escenario, las declaraciones de Weretilneck sobre la convocatoria en enero son seguidas con atención por los gremios, que reclaman definiciones urgentes. Tanto UnTER como UPCN coinciden en que la falta de negociación colectiva agrava la situación de los estatales y exigen respuestas concretas antes del inicio del próximo año.