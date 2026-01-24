El intendente de Villa Pehuenia–Moquehue, Arturo De Gregorio, calificó como “muy positivo” el balance del aniversario de la localidad, que incluyó actividades deportivas y un acto central con la presencia del gobernador Rolando Figueroa.

Entre los hitos destacados, mencionó el cruce a nado —considerado uno de los más convocantes de la Patagonia— y los anuncios provinciales vinculados a adoquinado, pavimento y la incorporación de una motoniveladora, equipamiento clave para el mantenimiento de calles de tierra.

Infraestructura urbana y vial

De Gregorio remarcó que los kilómetros de adoquines y la motoniveladora se suman al asfalto de acceso a la localidad, obras que “mejoran la calidad de vida de los vecinos y de los turistas que eligen Villa Pehuenia–Moquehue”.

Figueroa: “Un punto de inflexión para el crecimiento”

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la villa “ha elegido cómo crecer” y que se encamina a convertirse en un actor central del turismo en los próximos años. Señaló un fuerte compromiso del municipio y de la comunidad para acompañar ese proceso.

Obras en ejecución y proyectos

Figueroa enumeró una serie de obras y servicios en marcha o proyectados:

Infraestructura vial y mejora de rutas provinciales.

Distribución domiciliaria de GLP , con financiamiento y tasas subsidiadas.

Nuevos servicios comunitarios, como gimnasio y Centro de Información Turística .

Proyecto ejecutivo para un paseo en el lago Moquehue .

Inicio, después del invierno, de un centro comercial con pavimentación de arterias principales y calles de acceso a hosterías.

Avance en la compra de una motoniveladora para tareas municipales.

GLP y energía: plazos y alcance

El gobernador confirmó que la planta de GLP trasladada desde Los Miches a Moquehue ya inició su proceso de instalación. El plazo estimado para su puesta en funcionamiento es de 15 semanas.

Además, se implementa un programa de distribución domiciliaria financiado a través de organismos provinciales, con tasas subsidiadas, para facilitar la conexión de los hogares al servicio.

Rutas y conectividad regional

Figueroa detalló el avance de la obra pública vial en la provincia:

660 kilómetros de rutas finalizados .

187 kilómetros en repavimentación , principalmente en el interior.

Planes para mejorar el acceso a la capital provincial y la conectividad con Vaca Muerta .

Obras sobre la Ruta 6, con el objetivo de conectar Rincón de los Sauces con la Ruta 40 y mejorar el acceso al norte neuquino y a Villa Pehuenia–Moquehue.

El proyecto prevé nuevas etapas a partir de 2027, condicionadas a la planificación interprovincial.

Situación fiscal y obra pública

El mandatario provincial también se refirió al estado de las finanzas públicas de Neuquén. Indicó que la deuda exigible heredada representaba el 83% de los ingresos provinciales y que actualmente se redujo al 20%.

Según precisó, ya se cancelaron más de 750 millones de dólares entre capital e intereses, mientras se ejecutan 1.000 millones de dólares en obra pública, con foco en infraestructura estratégica.​​​​​​​