El intendente de Villa Pehuenia–Moquehue, Arturo De Gregorio, calificó como “muy positivo” el balance del aniversario de la localidad, que incluyó actividades deportivas y un acto central con la presencia del gobernador Rolando Figueroa.
Entre los hitos destacados, mencionó el cruce a nado —considerado uno de los más convocantes de la Patagonia— y los anuncios provinciales vinculados a adoquinado, pavimento y la incorporación de una motoniveladora, equipamiento clave para el mantenimiento de calles de tierra.
Infraestructura urbana y vial
De Gregorio remarcó que los kilómetros de adoquines y la motoniveladora se suman al asfalto de acceso a la localidad, obras que “mejoran la calidad de vida de los vecinos y de los turistas que eligen Villa Pehuenia–Moquehue”.
Figueroa: “Un punto de inflexión para el crecimiento”
El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la villa “ha elegido cómo crecer” y que se encamina a convertirse en un actor central del turismo en los próximos años. Señaló un fuerte compromiso del municipio y de la comunidad para acompañar ese proceso.
Obras en ejecución y proyectos
Figueroa enumeró una serie de obras y servicios en marcha o proyectados:
-
Infraestructura vial y mejora de rutas provinciales.
-
Distribución domiciliaria de GLP, con financiamiento y tasas subsidiadas.
-
Nuevos servicios comunitarios, como gimnasio y Centro de Información Turística.
-
Proyecto ejecutivo para un paseo en el lago Moquehue.
-
Inicio, después del invierno, de un centro comercial con pavimentación de arterias principales y calles de acceso a hosterías.
-
Avance en la compra de una motoniveladora para tareas municipales.
GLP y energía: plazos y alcance
El gobernador confirmó que la planta de GLP trasladada desde Los Miches a Moquehue ya inició su proceso de instalación. El plazo estimado para su puesta en funcionamiento es de 15 semanas.
Además, se implementa un programa de distribución domiciliaria financiado a través de organismos provinciales, con tasas subsidiadas, para facilitar la conexión de los hogares al servicio.
Rutas y conectividad regional
Figueroa detalló el avance de la obra pública vial en la provincia:
-
660 kilómetros de rutas finalizados.
-
187 kilómetros en repavimentación, principalmente en el interior.
-
Planes para mejorar el acceso a la capital provincial y la conectividad con Vaca Muerta.
-
Obras sobre la Ruta 6, con el objetivo de conectar Rincón de los Sauces con la Ruta 40 y mejorar el acceso al norte neuquino y a Villa Pehuenia–Moquehue.
El proyecto prevé nuevas etapas a partir de 2027, condicionadas a la planificación interprovincial.
Situación fiscal y obra pública
El mandatario provincial también se refirió al estado de las finanzas públicas de Neuquén. Indicó que la deuda exigible heredada representaba el 83% de los ingresos provinciales y que actualmente se redujo al 20%.
Según precisó, ya se cancelaron más de 750 millones de dólares entre capital e intereses, mientras se ejecutan 1.000 millones de dólares en obra pública, con foco en infraestructura estratégica.