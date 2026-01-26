El lago Aluminé fue escenario este fin de semana de una nueva edición del Cruce a Nado, una competencia que reunió a más de 270 nadadores de distintas provincias del país y que ya es un clásico de las aguas abiertas patagónicas. Entre ellos estuvo Mavi Godoy, una nadadora neuquina cuya presencia trascendió lo deportivo y se convirtió en una verdadera historia de resiliencia.

Mavi es de Rincón de los Sauces y nada desde 2019. No lo hizo por una medalla ni por una marca personal, sino como parte de un proceso de rehabilitación tras haber sufrido un ACV hemorrágico que le cambió la vida para siempre.

“Empecé a nadar como rehabilitación después de un ACV hemorrágico, y con el tiempo se convirtió en nadar en aguas abiertas y frías”, contó en diálogo con Canal de Noticias 24/7, apenas salida del agua, todavía con la emoción a flor de piel.

El accidente cerebrovascular le dejó secuelas profundas. “Perdí todos los sentidos menos la audición”, relató. La ceguera fue permanente y llegó tras atravesar tres angioplastías cerebrales, intervenciones que no tienen marcha atrás. “No tiene cura, quedó para siempre. Tengo que seguir con tratamientos para que no haya pérdida de memoria”, explicó.

Aun así, Mavi no dejó que la oscuridad la detuviera. Desde hace seis años nada sin ningún tipo de visión, guiándose únicamente por el oído y la confianza en quienes la acompañan dentro del agua. “Fueron muchas pruebas, desde la pileta, desde la rehabilitación, hasta que aprendí a afinar el oído. Me guío por las voces de los guías que nadan al lado mío”, describió.

El Cruce a Nado del lago Aluminé no fue una competencia más. Para ella, fue un desafío distinto, casi una prueba personal. “Fue una invitación de Eventos de Santiago Ruiz. Ya vengo nadando en diferentes eventos y no queríamos ir al Moreno porque la doctora no me dejó por el brote de cianobacterias. Entonces salió esta propuesta”, explicó.

La competencia reunió a más de 270 nadadores provenientes de distintas provincias del país.

“No vinimos a competir, vinimos a hacer la prueba, a tirarnos al agua y probar”, resumió con sencillez, dejando en claro que, para ella, cada ingreso al lago es una victoria en sí misma.

Su historia emociona, interpela y deja una enseñanza profunda: la discapacidad no cancela los sueños, solo los transforma. En un evento que celebró el deporte, la naturaleza y el encuentro, Mavi Godoy fue una de las protagonistas más inspiradoras del fin de semana en el lago Aluminé.

Porque a veces, para llegar a la meta, no hace falta ver: alcanza con escuchar, confiar y seguir nadando.

