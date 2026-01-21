Polémica interprovincial por las rutas: Neuquén vs Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió este martes a ostentar un cetro que aquí, en Neuquén, aseguran que no tiene. El salteño dijo que su provincia es la que mayor cantidad de obras en rutas realiza. Y una ministra de Rolando Figueroa respondió que el primer puesto en el podio es de la provincia de Vaca Muerta. Firme en su postura, la funcionaria expuso los números.

“Con orgullo podemos decir que Salta es hoy la provincia con la mayor cantidad de obras viales en ejecución en todo el país”, expresó Sáenz en sus redes en las que se mostró junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. Y agregó: “Esto no es casualidad. Esto es esfuerzo. Esto es trabajo. Esto es gestión”. “Trabajo todos los días, con compromiso y responsabilidad, y voy a hacerlo hasta el último día de mi mandato por Salta y por los salteños”, señaló respecto de lo que supuestamente son obras nacionales.





En Neuquén no hay inversiones nacionales desde diciembre de 2023, por lo que las obras en rutas se realizan con fondos provinciales. En fin, la respuesta corrió por parte de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, quien posteó lo siguiente: “Salta está realizando un trabajo significativo en materia de infraestructura vial y eso merece ser reconocido. Sin embargo, hoy Neuquén es la provincia con la mayor cantidad de obras viales en ejecución en el país”.

Dicho eso, describió que Neuquén cuenta con 16 obras viales en marcha y 6 obras adicionales que iniciarán durante este año. “En 2026 vamos a iniciar 264 kilómetros nuevos y en los cuatro años de gestión tendremos 664 kilómetros iniciados, licitados o finalizados”, dijo y concluyó que “los datos son claros y verificables”. El gobernador de Salta no ofreció números, por lo que, al menos hasta ahora, Neuquén parece haber ganado el debate.