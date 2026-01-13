El fuego que encendió la alarma

Un incendio en un vivero de Cipolletti generó momentos de tensión y preocupación este martes al mediodía. El siniestro afectó a dos quinchos rústicos construidos con paja y se produjo sobre la Ruta 22, entre las calles Dante Salto y Mastrocola, en un sector de alto tránsito.

Las llamas se hicieron visibles a la distancia y provocaron múltiples llamados al 911, lo que activó un operativo de emergencia inmediato.

El despliegue de bomberos y policía

Desde las 12:45, dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en el lugar para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras estructuras. En el predio hay más de 15 quinchos similares, lo que elevó el riesgo y obligó a extremar las medidas de seguridad.

Al lugar también acudió un móvil de Tránsito, personal del destacamento del barrio El Manzanar y efectivos policiales de la Regional Quinta. Los propietarios se encontraban en el vivero al momento del incendio y no se registraron personas lesionadas.

Un escenario que genera indignación

Durante las primeras observaciones, bomberos detectaron una gran cantidad de botellas de vidrio dispersas en el predio y conexiones eléctricas en condiciones precarias. Ese panorama encendió la preocupación por las condiciones de seguridad en un espacio con materiales altamente inflamables.

El comisario inspector Javier Yañez confirmó al móvil de la AM550 que el fuego afectó exclusivamente a dos quinchos de paja, pero advirtió sobre el peligro que representaba el contexto general del lugar.

Riesgo latente en estructuras inflamables

Los quinchos rústicos, construidos con paja, representan un alto riesgo ante cualquier fuente de calor, chispa o falla eléctrica. La combinación de instalaciones deficientes y elementos potencialmente peligrosos, como botellas de vidrio que se detectaron en el predio, encendió el enojo y el malestar por una situación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

El rápido accionar de los bomberos permitió evitar que el incendio se extendiera al resto de las estructuras.

Investigación y advertencia

Mientras se avanza en determinar las causas del incendio, el episodio vuelve a poner en foco la necesidad de controles y medidas de prevención en espacios comerciales y recreativos que utilizan materiales inflamables.

El fuego ya fue controlado, pero la imagen de los quinchos reducidos a cenizas y las irregularidades detectadas dejan una advertencia clara: el riesgo estaba ahí y pudo terminar en tragedia.