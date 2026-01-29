La Cámara de Apelaciones de General Roca confirmó el rechazo de una demanda por daños y perjuicios y dejó una advertencia sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en escritos judiciales. El tribunal detectó la cita de fallos inexistentes también en la apelación y atribuyó esa situación a errores de sistemas de IA utilizados sin supervisión.

La presentación judicial se había presentado luego de un incidente de tránsito en Villa Regina. La mujer que promovió la demanda circulaba en una motocicleta y sostenía que un automóvil realizó un giro inesperado hacia la izquierda, lo que habría provocado el siniestro. A pesar de esto, las pericias del expediente indicaron que la motocicleta intentó sobrepasar al vehículo justo antes de la esquina.

La jueza interviniente en primera instancia rechazó la demanda al considerar que el relato presentado resultaba contradictorio y poco preciso. Señaló que no quedaba claro si la mujer era conductora o acompañante de la moto, también que se mencionaban calles inexistentes y que los daños descriptos no coincidían con los informes policiales. De acuerdo a la sentencia, la redacción confusa impedía reconstruir una secuencia clara y coherente del siniestro.

Esto fue ratificado por la Cámara de Apelaciones, que detectó irregularidades en el escrito de apelación. Luego de revisar las citas jurisprudenciales mencionadas por las abogadas de la actora, el tribunal comprobó que los precedentes atribuidos tanto a la Corte Suprema como al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro no existían en los registros oficiales.

El órgano judicial sostuvo en su resolución que los errores correspondían al uso de inteligencia artificial generativa sin el debido control profesional, lo que derivó en las referencias falsas. Remarcó que estas herramientas pueden ser utilizadas como apoyo pero no reemplazan la responsabilidad de quienes firman los escritos. La Cámara realizó un llamado de atención a las letradas y recordó que según la Acordada 22/2025 del Superior Tribunal de Justicia el uso inadecuado de IA en presentaciones judiciales puede derivar en sanciones disciplinarias.