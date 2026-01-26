La Municipalidad de Neuquén resolvió prorrogar hasta el 3 de marzo el vencimiento del pago semestral de todos los tributos municipales. Además, lanzó oficialmente el nuevo descuento del 20% en la licencia comercial para comercios, industrias y empresas neuquinas, en una medida integral orientada a acompañar la actividad económica y fortalecer el entramado productivo de la ciudad.

El anuncio fue realizado por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, quien confirmó que la prórroga alcanza a todos los tributos municipales con vencimiento semestral. “Vamos a prorrogar al día 3 de marzo el pago semestral de todos los tributos de la ciudad de Neuquén”, explicó el funcionario al detallar el alcance de la decisión.

Según precisó, la medida incluye tasas retributivas, patentes, cementerio y el conjunto de tasas y contribuciones de la ciudad que tenían vencimiento previsto para el 28 de enero, cuando sea el pago semestral, indicó Schpoliansky.

“Lo mismo los débitos automáticos. Si vos estabas adherido al débito automático en forma semestral, en vez del 28 va a pasar el día 3 de marzo por la cuenta bancaria”, explicó el secretario.

El funcionario aclaró que en todos los casos “se mantienen todos los beneficios, todos los descuentos, solamente que en vez de vencer ahora el próximo 28 de enero, lo pasamos al 3 de marzo próximo”.

Schpoliansky recordó que, en el caso de las tasas retributivas, el municipio continúa incorporando al Descuento Neuquino a quienes no lo hayan solicitado de manera digital, con un beneficio del 50% que se mantendrá vigente durante todo el ejercicio fiscal 2026.

Para quienes no puedan realizar el trámite online, el municipio dispuso asistencia presencial en distintas dependencias municipales, garantizando el acceso a los beneficios y descuentos previstos.

Con estas medidas, la Municipalidad de Neuquén avanzó en una política fiscal integral que combinó prórrogas, descuentos y beneficios específicos, con el objetivo de acompañar a vecinos, comercios y empresas, sostener la actividad económica y fortalecer el entramado productivo de la ciudad.

Descuento a comercios neuquinos

El municipio lanzó oficialmente el nuevo descuento de impuestos destinado al comercio, la industria y las empresas neuquinas, que establece una bonificación del 20% sobre la licencia comercial. El beneficio duplicó el descuento que regía anteriormente, que era del 10%, y se aplicará a partir del segundo semestre del ejercicio fiscal 2026.

“Acabamos de firmar junto con el intendente Mariano Gaido y representantes de Acipan y de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén el descuento para el comercio, la industria y las empresas neuquinas, un descuento sobre la licencia comercial del 20%”, señaló Schpoliansky al referirse al lanzamiento formal del beneficio.

“La decisión del intendente Mariano Gaido fue duplicar ese descuento en virtud de la necesidad de continuar apoyando al pulmón económico de la ciudad, de la necesidad de seguir generando empleo”, afirmó.

El funcionario destacó el desempeño reciente de la capital neuquina. “Neuquén ha sido la provincia que más empleo ha generado en el año 2025 y, dentro de la provincia, Neuquén capital ha sido la ciudad de la Argentina que más empleo generó”.

El lanzamiento del descuento contó con el acompañamiento de las entidades representativas del sector comercial y empresario.

Desde Acipan, su prosecretario Carlos Algueró valoró el alcance de la medida y estimó su impacto. “Nosotros creemos que las empresas locales que van a beneficiarse pueden llegar a ser entre no menos de 8.000 y 12.000 empresas”, señaló.

Además, remarcó el contexto en el que se implementa el beneficio. “El comercio se levanta todos los días a abrir su negocio, invierte, genera, apuesta por la ciudad y bueno, lo ayuda, genera un alivio para el emprendedor”.

En la misma línea, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén, Horacio Zingoni, destacó la importancia del descuento para un sector intensivo en empleo. “Es muy importante para nosotros, somos una fuente generadora de empleo genuino, cada impuesto menos que tenemos es más facilidades laborales para la gente de la ciudad”, afirmó.

Cómo solicitar el descuento para comercios neuquinos

El descuento del 20% en la licencia comercial está dirigido a todos los comercios, industrias y empresas de la ciudad de Neuquén que cumplan con los requisitos establecidos. Entre ellos, se exige contar con dos años de antigüedad y que el domicilio fiscal, el domicilio legal y el de la actividad económica principal estén radicados en la ciudad.

“Vamos a constatar que tengan 2 años de antigüedad en la licencia comercial y que el domicilio fiscal, legal y el de la actividad económica principal esté radicado en la ciudad de Neuquén”, explicó Schpoliansky.

El trámite se realiza de manera digital a través de la página web del municipio, neuquencapital.gov.ar. Allí, los contribuyentes deben ingresar a la plataforma Muni Express, acceder con usuario y contraseña, seleccionar la opción identificada como “Descuento Comercio Neuquino” y completar la solicitud.

Para finalizar el trámite, se debe adjuntar la documentación requerida, como el contrato social o estatuto en el caso de sociedades y la constancia de inscripción en ARCA. Una vez enviada la solicitud, el sistema emite una constancia que acredita el inicio del trámite.