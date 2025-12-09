La obra de construcción del estacionamiento subterráneo y el polo gastronómico en la rotonda de Pirkas, uno de los accesos más congestionados de Neuquén capital, avanza con paso firme.

El proyecto, que busca aliviar los problemas de circulación y ofrecer nuevos espacios comerciales y recreativos, se ejecuta bajo la supervisión del Municipio de Neuquén, con la empresa Omega a cargo de las obras. Se espera que el estacionamiento subterráneo, con capacidad para 800 plazas, esté completado hacia septiembre de 2027.

"Estamos avanzando con el movimiento de suelo y excavaciones. La excavación está muy avanzada y estimamos que en el mes de enero o principios de febrero empezaremos con el armado de los hierros y el encofrado para la planta más baja del estacionamiento", explicó el Alejandro Nicola, Secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, en diálogo con La Mañana es de la Primera por AM550.

A pesar de que el proyecto tiene un plazo de ejecución de dos años, Nicola señaló que existe la posibilidad de habilitar parcialmente las instalaciones antes de su culminación: "Ojalá podamos lograr una habilitación parcial de los estacionamientos previamente, ya que es urgente tener más capacidad de estacionamiento en esta zona norte de la ciudad". De esta manera, se apunta a aliviar la saturación vehicular en uno de los puntos más transitados de Neuquén.

La obra no solo contempla la construcción del estacionamiento subterráneo, sino también la creación de un polo gastronómico a cielo abierto, locales comerciales, oficinas municipales y áreas de recreación. Con un plazo de ejecución de 360 días y una concesión por 30 años, el proyecto será un punto de referencia en la zona, con un diseño moderno y funcional que busca revitalizar esta parte de la ciudad.

Avances en otras obras clave de la ciudad

A su vez, Nicola destacó los avances en otras obras de infraestructura en la ciudad, especialmente en el marco del plan Orgullo Neuquino. En el sector de Alto Limay, ya se completaron trabajos de pavimentación en dos troncales importantes: la calle Senger y la calle Saavedra, que mejorarán la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

"Ya hemos pavimentado el tramo hasta Senger y ahora estamos completando el trabajo en el sector sur. Además, estamos avanzando en el entubamiento del canal entre el Lanín y el arroyo Durán", explicó, quien agregó que se prevé que la pavimentación de 80 cuadras en Alto Limay se finalice antes de fin de año.

"Estas obras son una parte de un plan más grande, que incluye la pavimentación de 25 nuevas troncales en la ciudad. Ya estamos avanzando con el proyecto de cloacas en el sector de Polvorines, lo que transformará la infraestructura de esta zona de Neuquén," detalló Nicola.

Paseo costero y nuevos proyectos de pavimentación

Por otro lado, el Secretario de Infraestructura también se refirió a la ampliación de los paseos costeros, una obra que tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial de la ciudad y crear nuevos espacios recreativos. "Estamos trabajando en la ampliación de los paseos costeros, que incluyen veredas, bicisendas y mobiliario urbano. También estamos generando espacios con miradores y áreas de descanso", agregó el funcionario municipal.

Además, en cuanto a la pavimentación de calles, Nicola anunció que en los próximos días se comenzará a pavimentar las calles Pergamino, Punta Indio y Laprida, con la posibilidad de nuevos proyectos para continuar con la mejora de la infraestructura vial en otras zonas de la ciudad.