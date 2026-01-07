A causa del incendio en Puerto Patriada, se reprogramó la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

A causa del incendio forestal que afecta hace días al paraje Puerto Patriada, dentro del departamento de Cushamen al noroeste de la provincia del Chubut, el Gobierno a cargo de Ignacio Torres tomó la decisión de postergar la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, la cual iba a desarrollarse en la región este fin de semana.



De acuerdo a lo que anunció el Ejecutivo de manera oficial, el evento se llevará adelante los días 29 y 30 de enero y tendrá características de festival solidario ante los daños que se provocaron en la región, tanto materiales como desde el punto de vista de la naturaleza.



La idea es que el dinero que se recaude sea destinado a acompañar y paliar la situación de los vecinos afectados por el siniestro que ya fue confirmado como intencional.



En este marco, se destacó la total predisposición y compromiso solidario de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes se pusieron a disposición desde el primer momento y confirmaron su presentación para la nueva fecha el 29 de enero.

