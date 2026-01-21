La falta de mantenimiento y la paralización de obras transformaron a gran parte de la red vial argentina en una trampa mortal. Un relevamiento técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) alerta que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, afectando directamente la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

El documento, titulado "Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial", denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad: las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes.

La "ruleta rusa" de la Región Centro y Sur

Ruta Nacional 33 (Buenos Aires - Santa Fe): Es calificada como uno de los casos más críticos, donde transitar es "jugar a la ruleta rusa". Conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, pero presenta fallas estructurales donde la base del asfalto ha cedido. Los parches actuales duran menos de seis meses por el tránsito pesado de la cosecha.

por el tránsito pesado de la cosecha. Ruta Nacional 151 (Río Negro - La Pampa) : Vital para Vaca Muerta, su estado es de "abandono total" con baches tipo "cráter" que obligan a circular por la banquina . El diagnóstico técnico indica que el bacheo ya no sirve y requiere una reconstrucción total para soportar los equipos petroleros.

: Vital para Vaca Muerta, su estado es de . El diagnóstico técnico indica que el bacheo ya no sirve y requiere una reconstrucción total para soportar los equipos petroleros. Ruta Nacional 35 y Corredores Patagónicos: Se reportan tramos con superficie totalmente desgranada y pérdida de áridos.

El Litoral y los Pasos Fronterizos: colapso logístico

La situación en el noreste es alarmante, afectando el comercio internacional con Brasil y Uruguay.

Ruta Nacional 121 (Corrientes): Conecta con el Puente Santo Tomé-São Borja. Sufre una "falla estructural completa" con ahuellamiento severo; no admite más bacheo, necesita reconstrucción total.

con ahuellamiento severo; no admite más bacheo, necesita reconstrucción total. Ruta Nacional 119 (Corrientes): Es un "punto rojo" de seguridad vial , especialmente cerca de Curuzú Cuatiá, debido a la mezcla de camiones y turistas en una calzada con "piel de cocodrilo" y bordes rotos .

, especialmente cerca de Curuzú Cuatiá, debido a la mezcla de camiones y turistas en una . Ruta Nacional 120 (Corrientes): Une Ituzaingó y Virasoro. El tránsito de industrias forestales destruyó la calzada, dejándola con tramos intransitables.

destruyó la calzada, dejándola con tramos intransitables. Ruta Nacional A015 y 136 (Entre Ríos): Son los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos . Presentan descalce de banquinas y agotamiento estructural , pese a ser corredores turísticos y de exportación claves.

. Presentan , pese a ser corredores turísticos y de exportación claves. Ruta Nacional 1V11 (Santa Fe): Atraviesa la zona portuaria con un deterioro crónico que el bacheo recurrente no logra solucionar.

Buenos Aires: obras paralizadas y "peaje hacia la muerte"

En la provincia con mayor caudal de tránsito, la parálisis de las obras de transformación en autopista agravó los riesgos.

Ruta Nacional 5: Denominada por los usuarios como el "peaje hacia la muerte" debido al aumento de tarifas sin mejoras . La obra de la variante Suipacha avanza a ritmo lento o nulo, generando congestión y accidentes en un tramo con capacidad insuficiente.

. La obra de la variante Suipacha avanza a ritmo lento o nulo, generando congestión y accidentes en un tramo con capacidad insuficiente. Ruta Nacional 3: Las obras están paralizadas, especialmente en el tramo San Miguel del Monte - Gorchs. Es el acceso de la producción cerealera al puerto de Bahía Blanca y registra alta siniestralidad por choques frontales.

y registra alta siniestralidad por choques frontales. Ruta Nacional 7: Aunque hay tramos de autopista, la variante Chacabuco está paralizada desde 2025, obligando al tránsito a cruzar zonas urbanas o desvíos peligrosos. Se reportan baches profundos en colectoras y falta de iluminación.

El Noroeste: obras abandonadas