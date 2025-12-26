Un árbol de gran porte cayó en las últimas horas en la Plaza General San Martín, en Junín de los Andes, como consecuencia de los intensos vientos que afectaron a la localidad, con ráfagas que alcanzaron entre 45 y 50 kilómetros por hora. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, lo que fue destacado como la principal prioridad por las autoridades locales.

El hecho reavivó un debate que ya había generado posiciones encontradas en la comunidad: la extracción preventiva de árboles de gran tamaño y en mal estado dentro del ejido urbano. En su momento, cuando el Municipio de Junín de los Andes, junto al área de Espacios Verdes, avanzó con este tipo de decisiones, la medida fue acompañada por muchos vecinos, aunque también recibió fuertes cuestionamientos y rechazos desde otros sectores.

Sin embargo, el episodio ocurrido en una de las plazas más concurridas de la ciudad vuelve a poner en foco el cambio del contexto climático registrado en los últimos años. Vientos más intensos, tormentas más frecuentes y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos incrementan el riesgo de este tipo de situaciones, especialmente en espacios públicos con alta circulación de personas.

La caída del árbol abrió de nuevo el debate en la ciudad.

Desde el municipio remarcaron que la prevención no siempre es una decisión popular, pero sí puede ser una decisión responsable. Anticiparse a una posible tragedia, incluso cuando genera incomodidad o desacuerdo, forma parte de una política de cuidado hacia la comunidad.

“El tiempo y los hechos muchas veces terminan dando su propio mensaje”, coinciden quienes impulsan acciones preventivas, al tiempo que subrayan que cuidar el arbolado urbano es fundamental, pero proteger la vida de las personas lo es aún más.