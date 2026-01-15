El clima en Neuquén para este jueves se presenta con condiciones estables, cielo mayormente despejado y una notable disminución de las temperaturas. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, se espera un día con vientos moderados en toda la provincia, lo que brindará una jornada fresca y agradable.

En Neuquén capital, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados, con una mínima de 11. El cielo permanecerá despejado durante todo el día y la noche, y los vientos soplarán desde el sudoeste a 36 kilómetros por hora durante el día y 40 kilómetros por hora por la noche.

En otras localidades, como Añelo, se anticipa una jornada similar, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 30 grados de máxima y 6 de mínima, con vientos moderados del sudoeste.

Zapala experimentará temperaturas más frescas, con una máxima de 25 grados y mínima de 6, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura tendrán las temperaturas más bajas, con mínimas que llegarán a los 3 grados bajo cero.

En ambas localidades cordilleranas, el cielo estará despejado o parcialmente nublado, y los vientos serán moderados, con intensidades que varían entre los 18 y 36 kilómetros por hora.

Por su parte, Chos Malal disfrutará de un cielo despejado y temperaturas agradables, con una máxima de 24 grados y mínima de 5.