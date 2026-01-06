La provincia de Neuquén inicia la temporada de verano con cifras de ocupación turística muy alentadoras, con un crecimiento notable en destinos como Neuquén Capital, que alcanzó una ocupación del 60% al 70% el último fin de semana, un dato que sorprendió a los operadores turísticos.

En el sur, los números también son positivos, con Villa Traful cerca del 90%, y otras localidades como Villa La Angostura y San Martín de los Andes reportando ocupaciones cercanas al 80%. La combinación de turismo de cercanía, visitantes de otras provincias y una agenda variada de actividades culturales, recreativas y naturales están impulsando este repunte.

La recuperación turística

Sergio Sciacchitano, Subsecretario de Turismo de la Provincia, en Verano de Primera, programa emitido en AM550, destacó que el año comenzó con dificultades, especialmente durante el primer semestre. "La actividad turística fue compleja, sobre todo en el invierno, pero repuntó a partir de la segunda mitad del año, lo cual se reflejó en un crecimiento sostenido en todos los destinos turísticos de la provincia", comentó Sciacchitano.

Este repunte fue más evidente durante las fiestas de fin de año, cuando se registró un aumento en la llegada de turistas, lo que augura un comienzo de temporada muy positivo. "El turismo de cercanía se impuso, sobre todo entre los residentes de la provincia y las regiones vecinas. Las escapadas de fin de semana largo fueron clave en esta reactivación", agregó el funcionario.

Escapadas y reservas de última hora

Las tendencias en el turismo cambiaron. Ya no se planifican las tradicionales vacaciones de 15 días con meses de antelación. Hoy, las reservas de último minuto son cada vez más comunes, especialmente entre quienes eligen destinos cercanos como Neuquén Capital. "Hoy estamos hablando de un 60-70% de reservas para enero, pero cuando sumamos las reservas espontáneas, los números mejoran exponencialmente", explicó Sciacchitano.

Las “escapadas” han ganado terreno frente a las vacaciones largas, y la gente valora la posibilidad de elegir su destino sobre la marcha, lo que ha hecho que la actividad turística sea más dinámica y flexible.

Sorpresivos números para la temporada

Uno de los destinos que sorprendió es Neuquén Capital. Aunque históricamente la ciudad no se había posicionado como uno de los principales polos turísticos de la provincia, en esta temporada está demostrando ser una opción muy atractiva, especialmente para los turistas que buscan una propuesta más urbana y cultural.

Durante el último fin de semana, la ocupación alcanzó entre el 60% y el 70%, un porcentaje que muchos consideraban inesperado para la ciudad. Esta cifra refleja la consolidación de la capital como un destino que ofrece no solo servicios turísticos de calidad, sino también una rica agenda cultural, gastronómica y recreativa.

Balance económico

El impacto económico del turismo en Neuquén también es relevante. Durante el cierre de 2025, la llegada de 25.000 personas a la provincia generó un impacto económico superior a los 6,500 millones de pesos, lo que evidencia el peso creciente del sector. Las expectativas para este verano son aún más altas, con cifras que superan los niveles de ocupación de años anteriores.

“El norte neuquino está colmado casi en su totalidad, y los destinos en el sur también están mostrando muy buenos números. Estamos ante una temporada que promete superar las expectativas, no solo en cantidad de turistas, sino también en el impacto económico para la provincia,” agregó Sciacchitano.

Mirando hacia el futuro

Con la temporada en pleno auge, las autoridades provinciales confían en que este será un verano exitoso, con números que seguirán mejorando. "Hoy la provincia de Neuquén ofrece una propuesta integral y federal, con destinos en cada rincón que cuentan con servicios turísticos de calidad. Eso es lo que más valoran los turistas," afirmó el Subsecretario de Turismo.