La Provincia de Neuquén avanza con un plan de infraestructura vial que incluye la repavimentación de rutas clave para la logística productiva. Ya se completaron los 74 kilómetros de la Ruta Provincial 5, entre Añelo y Rincón de los Sauces, mejorando el tránsito hacia zonas de alta actividad petrolera.

Esta traza conecta con la RP 6 y RP 7, generando un corredor estratégico para la circulación de vehículos pesados. Las obras buscan aumentar la seguridad vial y optimizar los tiempos de traslado en zonas de influencia de Vaca Muerta.

A su vez, se finalizó la repavimentación de 23 kilómetros de la Ruta 23, en el tramo entre Aluminé y el puente del Rahue. La intervención mejora la conectividad del norte neuquino, con impacto en el desarrollo turístico y económico regional.

En la Ruta Provincial 46, se encuentra en su fase final la repavimentación de 50 kilómetros entre la RN 40 y el cruce con la RP 24, próximo a Las Coloradas. La obra forma parte del corredor Pehuén, clave para la región sur.

Los trabajos incluyen fresado, colocación de asfalto, reconstrucción de banquinas y obras complementarias. Se destacan avances en puntos críticos como el Espinazo del Zorro, de alta complejidad técnica.

Finalmente, se proyecta concluir en diciembre la mejora de 54 kilómetros de la RP 6, entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel, con YPF comprometida en la continuidad del tramo hacia el límite interprovincial.