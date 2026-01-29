Hay optimismo en el gobierno neuquino respecto de presentar este año una realidad mejorada en las escuelas de la provincia, y esta sensación fue transmitida por el propio gobernador, Rolando Figueroa, quien recorrió en las últimas horas el edificio de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) número 8, de la capital neuquina.

“Estamos refaccionando lo que hace muchos años no se mejoraba, por eso las tareas en este gimnasio, en una escuela tan querida por todos. Creemos que es una obra interesante para cumplir esta primera etapa. El año que viene continuaremos con una segunda etapa, que son las aulas, y está planificado intervenir en los talleres”, dijo el mandatario provincial, acompañado por la ministra de Educación, Soledad Martínez, el ministro de Economía, Guillermo Koenig, y el director de Mantenimiento del ministerio de Educación, Luciano Saborido.

En el establecimiento que fue supervisado por los funcionarios se lleva adelante una intervención integral, que prevé mejoras en los sectores de ingreso, en el patio, en el playón externo y la renovación total de su gimnasio, incluyendo su techo.

“Es muy importante cada obra que estamos haciendo. Son 85.000 metros cuadrados de escuelas nuevas, de los cuales 45.000 corresponden a escuelas técnicas. Es la mayor inversión en educación que se ha hecho en la historia de esta provincia”, afirmó Figueroa.

El gobernador reiteró que se pretende mostrar que la educación es prioridad “a las claras”, y por eso el intenso trabajo que se está realizando en el verano. “Venimos de escuelas sumamente abandonadas, con 700 aulas tráiler. Queremos, el año que viene, dejar proyectadas todas las obras para eliminarlas”, aseguró.