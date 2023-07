Guardacuentos, el “libro juego” que guarda infinitas historias en el secreto de sus pliegues

La autora lo define como un “libro-juego”. Saber esta denominación es una pista singular para quienes nos enfrentamos a su lectura. Tenemos en las manos un material que parece un estupendo pájaro de papel que guarda infinitos cuentos en el secreto de sus pliegues. Sí, esta lectura no tiene nada de convencional, y por su propuesta abarcativa y diversa es necesario detenernos en su estructura, como hemos hecho con otras producciones literarias.

LIBRO JUEGO, LIBRO OBJETO

El “Guardacuentos” es un libro objeto de Pewen Ediciones, con forma de pájaro multicolor plegado que en su interior que contiene 21 cartas con dibujos realizados por la autora. En ellas no hay ni una sola palabra. El interior del ave de cartón sí tiene algunas acotaciones en las cuales la autora nos invita al juego de la combinación y la escucha.

Dice María Elisa: “Toma una carta y… ¿Qué te susurra el dibujo? Empieza a contar una historia hasta que sientas que es el momento de que otro amig@ cuente la parte que sigue”. Este estímulo hacia el juego nos concentra en un canal de lectura conjunto, es un juego para compartir.

¿Es este un material exclusivamente para las infancias? El pájaro nos dice: “Este juego es para todas las edades. Hay infinitas formas de jugarlo. ¡inventa el que más te guste! Puedes crear cuentos, contarlos o que te los cuenten. Puedes escribirlos, puedes dibujar las cartas en blanco y crear tu propio guardacuentos.”

En las cartas podemos encontrarnos con personajes excéntricos, advertir objetos repetidos, involucrarnos en atmósferas inquietantes, asistir a sitios que nos habilitan en la toma de decisiones narrativas, percibir los ambientes propuestos a partir de las combinaciones de colores, abstraernos, retirarnos, avanzar, deslizarnos.

El ofrecimiento lúdico es contar a partir de imágenes. ¿Es posible un libro sin palabras? ¿Dónde estaría lo literario entonces? ¿No es acaso la palabra la materia prima de la literatura? El Gardacuentos nos invita a ir al corazón de la palabra que está guardada en las personas, en quienes decidan encontrarse con el juego y la escucha. Sí, es necesario escuchar lo que inventan quienes participan, prestar atención a la narrativa ajena, atender a los elementos que captaron su atención para poder continuar su relato colaborativamente.

RELATOS ENTRE PLUMAS

¿Qué nos trabaja la individualidad como leyentes, qué nos moldea del relato ajeno? ¿Qué guarda este pájaro entre sus plumas, qué imágenes habrá visto en sus vuelos, qué de todo eso podremos captar?

Las posibilidades múltiples de narrar desde nuestra óptica a partir de un evento o una imagen y compartirlo en un círculo de escucha es una actividad que venimos haciendo como civilización desde tiempos que no logramos recordar. Contamos, contamos, contamos, no hacemos otra cosa para entendernos o para jugar o para algo que por suerte no tiene una utilidad única. En pasmo escuchamos los relatos de viajes de nuestras personas queridas o alguna historia relatada por aquellas voces dotadas de un magnetismo lingüístico que nos retiene en atención solícita, es que nos gusta escuchar o leer.

¿Qué imperceptible gesto ancestral nos mantiene en ronda escuchando y contando? Los cuentos que viven adentro de este pájaro no son otra cosa que las voces que nos habitan como leyentes, narrarlas es labor colectiva.

Infinitas historias habrá escuchado este pájaro que va recopilando algunas en el perfil JUGUEMOS GUARDACUENTOS´ en el que se pueden ver experiencias que diferentes grupos fueron atravesando. Brujitas, pájaros multicolores, infinidad de puertas, enigmáticos animales y estimulantes mandalas esperan la ronda de quienes se animen a contar y a escuchar. Además en @pewen_ediciones se pueden encontrar otras creaciones de la autora entre otros sugestivos materiales literarios.

Por Romina O, lectora y poeta de Neuquén.