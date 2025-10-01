En el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550, Pablo Camara, especialista en biodecodificación compartió su experiencia como terapeuta y formador en esta disciplina, que propone un abordaje distinto de la salud. “El objetivo es ayudar a las personas a liberarse de sus conflictos psicobiológicos, lo que les permite sanar. La biodecodificación es una metodología que permite salir de un estado de salud no deseado, ya sea un síntoma, enfermedad, comportamiento o dolencia, a través de la toma de consciencia, y todo esto en un periodo de tiempo muy breve”, explicó.

Con más de diez años de trayectoria, el profesional remarcó que en su experiencia ha comprobado que todas las enfermedades, síntomas y comportamientos responden a una programación inconsciente en los seres vivos. Su labor, afirmó, consiste en acompañar a cada consultante en la búsqueda de ese “código” que se manifiesta en el cuerpo y liberarlo.

En cuanto a la metodología, señaló que los procesos formativos se desarrollan en seis encuentros presenciales u online, en los que se trabaja sobre un cambio de paradigma respecto a la forma en que entendemos las enfermedades. “Nos apoyamos en el conocimiento de las funciones específicas de los órganos, la gestión de las emociones y los pensamientos”, detalló.

De cara al futuro, el especialista sostuvo que "se viene un despertar de la consciencia mucho mayor en todas las personas, a nivel mundial, lo cuál nos pone en un escenario de mayor entendimiento, comprensión, respeto y amor por todos por todos los seres vivos, empezando por nosotros mismos", finalizó.