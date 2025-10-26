"Un paso más en la democracia": Julieta Corroza votó en Plottier y alagó el nuevo sistema de boleta única

La candidata a senadora por la Neuquinidad, Julieta Corroza, votó este domingo en el CPEM N°55 de Plottier, donde estuvo acompañada por su familia. La actual ministra -en licencia- de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres se mostró visiblemente emocionada por la jornada electoral y destacó el clima participativo que se vivió desde temprano.

“Mucha emoción para mí, un día muy importante. En esta campaña la hemos vivido defendiendo lo que para nosotros es la Neuquinidad, emocionada, feliz de que me estén acompañando mi papá, mamá y mi hijo”, expresó al móvil de Prima Multimedios.

Corroza subrayó el valor de cada elección en la vida democrática y alentó a los ciudadanos a involucrarse activamente:

“Celebrando sobre todas las cosas, un paso más en la democracia, eso es lo que nunca tenemos que perder de vista, independientemente de a quién uno vaya a votar. Creo que toda la Argentina siempre tiene que celebrar cada paso que damos en un día democrático”.

“No hay manera de movilizar la democracia si la gente no va a votar”

La candidata insistió en la necesidad de una alta participación en las urnas:

“Ojalá la gente participe. No hay manera de movilizar la democracia si la gente no va a votar. Hoy es un día muy importante para que la gente elija a sus representantes. Hay que venir a votar, hay que participar, porque después las decisiones que se toman son en pos de quienes son elegidos. Es muy importante la participación.”

“El nuevo sistema de votación garantiza más transparencia”

Corroza también se refirió al sistema electoral que se estrena en esta jornada y celebró la simplicidad del procedimiento:

“Muy fácil es votar, lo más importante era que la gente sepa cómo se vota. A lo largo de todo este período de campaña tuvimos el objetivo de que la gente sepa, porque es un sistema nuevo, y está bueno que no existan más las listas sábana.”

Y agregó: “Hay que ponerse y votar senador y diputado, eso está bueno en este sistema. Me parece que garantiza cierta transparencia y está bárbaro.”

La candidata de la fuerza provincial, que encabeza la lista para el Senado, celebró la jornada democrática y el compromiso ciudadano en toda la provincia.