La última canción de Sanampay: una despedida con alma neuquina

La agrupación musical folclórica Sanampay, creada por el compositor y director neuquino Naldo Labrín en 1977, se despedirá de los escenarios con un emocionante espectáculo que tendrá lugar el próximo viernes 10 de octubre a las 21 en Neuquén y el sábado 11 a la misma hora en Cipolletti.

El encuentro marcará el cierre de una etapa significativa para la agrupación que ha dejado una huella imborrable en la música local a través de un recorrido por sus clásicos de su casi medio siglo de trayectoria.

Sanampay es un grupo vocal e instrumental creado en México en 1977 por el músico argentino Labrín, con el fin de difundir la música folclórica y la nueva canción de América Latina. El grupo se fundó en el exilio, tras el golpe de Estado 1976 en Argentina, integrando a músicos mexicanos y argentinos. La agrupación destacó a lo largo de los años tanto por su trayectoria como por la cantidad de músicos que han pasado por ella. Entre sus éxitos se encuentran versiones de "Yo te nombro", "Adagio a mi país", "Jacinto Cenobio", "Cautivo de Til Til" y la cantata "Coral terrestre".

Naldo Labrín creador del grupo.

El conjunto de música popular está integrado por Labrín en guitarra, tiple, voz, arreglos y dirección, José Luis Denda en guitarra y voz, Jorge de los Ríos como barítono solista, guitarra, quenas y sikus, Miguel Ángel Michelena como tenor solista y guitarra, Carlos Denda en bajo solista y guitarra, Carmina Labrín como mezzo solista y accesorios de percusión, Juan Ignacio Azcurra como barítono solista y guitarra, Alex González en percusión y voz, y Sebastián Vilanova en piano, teclados y voz.

Sanampay en los años '80.

La agrupación ha agradecido a sus seguidores por el apoyo incondicional a lo largo de los años y promete una noche llena de emociones. Las entradas están disponibles en el mismo teatro para la función de Neuquén, de lunes a viernes de 8.30 a 21; y en el bazar Andreplast (Brentana 425) para la de Cipolletti, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 16 a 20, y el sábado de 9 a 13. En las próximas semanas de octubre además habrá funciones el sábado 18 en General Roca (Río Negro) y el sábado 22 en Santa Rosa (La Pampa).

En Neuquén, las entradas tienen un valor de 25 mil pesos desde la fila 1 a la 12; de 20 mil pesos desde la fila 13 a la 24 y de 10 mil pesos a partir de la fila 25. Habra descuento para estudiantes y jubilados.