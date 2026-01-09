La situación judicial de Matías Garfunkel volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la Justicia lo condenara a dos años de prisión en suspenso por el uso indebido de fondos públicos. El empresario, conocido también por su relación con Victoria Vannucci, recibió la sentencia tras una investigación que avanzó sobre maniobras irregulares vinculadas a bienes que no le pertenecían.

La causa se inició a partir de una denuncia que lo señalaba por haberse apropiado de obras de arte que estaban bajo custodia judicial. Dichas piezas se encontraban retenidas en el marco de un conflicto legal impulsado por el abogado que lo representó durante su divorcio con su primera esposa, Marina Gersztein, lo que agravó su situación procesal.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires. En el fallo, los magistrados dejaron en claro la responsabilidad penal de Matías Garfunkel, al considerarlo autor del delito de peculado, contemplado en el Código Penal de la Nación.

De esta manera, el empresario no irá a prisión efectiva, pero deberá cumplir estrictamente con las pautas establecidas por el tribunal. Además de la condena en suspenso, se dispuso su inhabilitación perpetua para ser designado depositario judicial y el pago de las costas del proceso, condiciones que aceptó al optar por una salida consensuada.

Meses atrás, Matías Garfunkel había sorprendido al publicar una extensa carta abierta en su cuenta de X, en la que pidió disculpas públicas a Victoria Vannucci, madre de Indiana y Napoleón, los hijos que tienen en común. En el texto, reconoció errores del pasado y destacó el rol de su exesposa en los momentos más difíciles.

En ese mensaje, el empresario adoptó un tono de fuerte autocrítica, admitiendo el daño causado y asegurando que no esperaba perdón. Sus palabras generaron un fuerte impacto mediático y reabrieron viejas heridas de una relación que terminó oficialmente en 2019.

Tras la publicación, Victoria Vannucci habló en exclusiva con PrimiciasYa y dejó en claro su postura. La empresaria gastronómica remarcó que su prioridad absoluta es la crianza de sus hijos y que prefiere que los hechos hablen más que cualquier declaración pública.

Con firmeza, Victoria Vannucci sostuvo que se trata de un ciclo cerrado y aseguró que no volverá a referirse a su exmarido. En paralelo, desde su cuenta de Instagram, compartió un mensaje que resumió el impacto del comunicado y marcó distancia definitiva del conflicto.