El Rally Dakar 2026 atravesó este viernes su jornada más extensa y exigente, con una etapa de más de 900 kilómetros entre Hail y Riad que puso a prueba la resistencia física y mental de todos los competidores. Fue la primera vez en la carrera que no hubo festejos argentinos en lo más alto del clasificador, aunque el balance general dejó sensaciones positivas de cara a la segunda semana.

En motos, Luciano Benavides volvió a mostrar solidez. Tras haber ganado el cierre de la primera etapa maratón, el salteño fue sexto con la KTM oficial y se mantiene tercero en la general, a 8m55s del líder y compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders. Su rendimiento va en ascenso y lo encuentra bien plantado para el tramo decisivo del Dakar.

Dentro de Rally2, el neuquino Juan Santiago Rostan continúa sumando experiencia y constancia. Finalizó 26° en la etapa y avanzó un puesto en la general, donde ahora ocupa el 25° lugar. Más atrás llegó el riocuartense Leonardo Cola, que sigue firme en carrera rumbo a la meta final del 17 de enero.

En autos, la etapa tuvo cambio de mando. El qatarí Nasser Al-Attiyah se quedó con el triunfo parcial a bordo del Dacia y pasó al frente de la general, relegando al sudafricano Henk Lategan. Para Argentina fue un día complicado en Ultimate, con el abandono de Eduardo Blanco, copiloto de Jesús Calleja, tras un fuerte vuelco de la Santana #244.

La divisional Challenger volvió a ser el gran bastión nacional. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron cuartos en la etapa y se mantienen segundos en la general, a apenas 4m57s del español Pau Navarro. El matrimonio cordobés defiende el título conseguido en 2025 y llega al descanso en una posición inmejorable.

También se destacaron Kevin Benavides y Lisandro Sisterna, terceros en la etapa, resultado que les permitió trepar hasta el 12° puesto del acumulado. En tanto, el chileno Lucas del Río y el mendocino Bruno Jacomy ocupan el último escalón del podio general, aunque a una distancia considerable del líder.

David Zille, con Sebastián Cesana como copiloto, superó un vuelco sin consecuencias y arribó 16°, manteniéndose quinto en la general. Detrás aparece la neerlandesa Puck Klaasen, navegada por el argentino Augusto Sanz, en una lucha cerrada dentro del top cinco. Más relegados, pero aún en competencia, siguen Oscar Ral y Fernando Acosta, a la espera de una resolución oficial tras una apelación, y Pablo Copetti, que cerró una primera semana compleja marcada por tensiones internas en su equipo.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini fueron octavos en la etapa y continúan séptimos en la general. Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, pese a un problema sobre el final, lograron mantenerse dentro del top ten. En Dakar Future Mission 1000, Benjamín Pascual fue tercero y quedó segundo en el acumulado, mientras que en Classic, Gastón Mattarucco, como navegante, sigue avanzando con autos históricos.

El Dakar se tomará este sábado un respiro en Riad y volverá a rugir el domingo desde la 1 de la madrugada de Argentina, con una etapa entre Riad y Wadi ad-Dawasir que marcará el inicio de la semana más dura y decisiva de la competencia.