¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 05 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Un espacio para transformar la educación

Neuquén será sede del Congreso de Educación “Escuelas que evolucionan”

El próximo viernes 7 de noviembre, se llevará a cabo en Casino Magic Neuquén el Congreso de Educación “Escuelas que evolucionan”, bajo el lema “Educar para la vida: la escuela como espacio de humanización en un mundo complejo”.

Por Facundo Julio
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 19:21
PUBLICIDAD

El próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo en Casino Magic Neuquén el Congreso de Educación “Escuelas que evolucionan”, bajo el lema “Educar para la vida: la escuela como espacio de humanización en un mundo complejo”.

El encuentro reunirá a docentes, directivos y comunidades educativas de toda la región con el propósito de generar un espacio colectivo de inspiración, aprendizaje y acción, que invite a reflexionar sobre el rol de la escuela en el presente y a repensar las prácticas educativas desde un enfoque humano, ético y consciente. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del sitio web.

Quienes participarán del Congreso:

  • Laura Lewin disertará sobre "Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar", una charla que abordará estrategias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una mirada neuroeducativa.

  • Alejandro Marchesán presentará "La educación como isla de certezas y esperanza al navegar en océanos de incertidumbre", donde reflexionará sobre el papel de la escuela en tiempos de cambio y complejidad.

  • María Guadalupe Alonso ofrecerá la conferencia "Metodologías activas: construyendo aprendizajes para la vida con rutinas del pensamiento", centrada en herramientas prácticas para desarrollar una enseñanza más dinámica y significativa.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD