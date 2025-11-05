El próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo en Casino Magic Neuquén el Congreso de Educación “Escuelas que evolucionan”, bajo el lema “Educar para la vida: la escuela como espacio de humanización en un mundo complejo”.

El encuentro reunirá a docentes, directivos y comunidades educativas de toda la región con el propósito de generar un espacio colectivo de inspiración, aprendizaje y acción, que invite a reflexionar sobre el rol de la escuela en el presente y a repensar las prácticas educativas desde un enfoque humano, ético y consciente. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del sitio web.

Quienes participarán del Congreso: