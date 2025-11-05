El próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo en Casino Magic Neuquén el Congreso de Educación “Escuelas que evolucionan”, bajo el lema “Educar para la vida: la escuela como espacio de humanización en un mundo complejo”.
El encuentro reunirá a docentes, directivos y comunidades educativas de toda la región con el propósito de generar un espacio colectivo de inspiración, aprendizaje y acción, que invite a reflexionar sobre el rol de la escuela en el presente y a repensar las prácticas educativas desde un enfoque humano, ético y consciente. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del sitio web.
Quienes participarán del Congreso:
-
Laura Lewin disertará sobre "Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar", una charla que abordará estrategias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una mirada neuroeducativa.
-
Alejandro Marchesán presentará "La educación como isla de certezas y esperanza al navegar en océanos de incertidumbre", donde reflexionará sobre el papel de la escuela en tiempos de cambio y complejidad.
-
María Guadalupe Alonso ofrecerá la conferencia "Metodologías activas: construyendo aprendizajes para la vida con rutinas del pensamiento", centrada en herramientas prácticas para desarrollar una enseñanza más dinámica y significativa.