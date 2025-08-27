River Plate continúa consolidando su crecimiento estructural y deportivo mediante importantes proyectos de infraestructura. En la fase final de la renovación del Estadio Monumental, el club está concluyendo trabajos esenciales que incluyen la modernización de sistemas eléctricos, de gas y pluviales, lo que garantiza el funcionamiento óptimo de las ampliaciones realizadas para las próximas décadas.

Mariano Taratuty, vicepresidente de la fórmula oficialista y presidente de Obras e Infraestructura, detalló que esta última etapa se centra en aspectos menos visibles pero fundamentales para el estadio, como los grupos electrógenos y las actualizaciones técnicas que respaldan la capacidad total de 85.018 espectadores, la más alta de Sudamérica.

Remodelaciones y crecimiento estructural en River

Las obras anteriores transformaron profundamente el Monumental, con la renovación del césped, ampliación de plateas, restauración de palcos emblemáticos y la incorporación de tecnología de iluminación LED. Además, se sumaron una pantalla LED de gran formato, un anillo 360 y un estacionamiento con capacidad para más de 1.200 vehículos en cinco niveles. La oferta gastronómica también fue renovada, con un restaurante exclusivo para socios y la reapertura de la confitería del club.

Paralelamente, River avanza en la construcción del Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo, un espacio de aproximadamente 5.000 metros cuadrados destinado exclusivamente a las divisiones inferiores. Este complejo contará con seis canchas (tres de césped sintético y tres natural), vestuarios, comedor para 140 personas, gimnasio, consultorios médicos, sala de neurociencia, kinesiología, oficinas de prensa y una residencia denominada “Casa River” con capacidad para 72 jóvenes futbolistas.

Este proyecto, iniciado durante la gestión de Jorge Brito, busca integrar el desarrollo deportivo y académico a través del programa RiverDar, que permite a los jóvenes combinar el alto rendimiento con sus estudios escolares. Taratuty confirmó que “la obra de Cantilo está en plena ejecución. Ya se está armando el edificio, donde va a estar la Casa River”.

Además, la dirigencia tiene en agenda la puesta en valor de las instalaciones sociales y deportivas del club. Entre ellas, destaca la modernización del gimnasio principal y la construcción de un nuevo polideportivo en el predio de Núñez, junto a la cancha auxiliar dos. Este espacio incluirá canchas cubiertas para futsal, handball y vóley, así como una cancha de agua para hockey sobre césped de 6.700 metros cuadrados con tribunas y vestuarios, la primera propia para esta disciplina en el club.

Sin embargo, el inicio de estas obras se encuentra condicionado por trabajos municipales en la zona del puente Labruna, que afectan los sistemas pluviales, eléctricos y de gas. Taratuty explicó que están a la espera de que estas interferencias se resuelvan para comenzar cuanto antes.

En cuanto al futuro, el directivo no descartó la posibilidad de un techado para el Monumental, aunque destacó que por ahora la prioridad está en las obras en curso. “Sin duda es un sueño de todos... Llegado el caso se analizará. Pero como marca la historia de ir por más, es algo que tenemos pendiente a análisis, sin duda”, señaló.

La próxima elección presidencial, prevista para el 1 de noviembre, será clave para definir la continuidad de estos proyectos y el rumbo edilicio del club. La apuesta de la dirigencia oficialista es clara: combinar el crecimiento deportivo con mejoras estructurales que fortalezcan la identidad y el futuro de River Plate.