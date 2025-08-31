Alerta sobre el juego compulsivo: ayuda disponible en Buenos Aires

El juego compulsivo representa un riesgo serio para la salud y el bienestar de quienes lo padecen, así como para sus familias. Por eso, en la provincia y ciudad de Buenos Aires se ofrecen líneas telefónicas gratuitas para brindar orientación y apoyo a las personas afectadas.

En Buenos Aires Provincia, la línea de atención es el 0800-444-4000, mientras que en Buenos Aires Ciudad se puede contactar al 0800-666-6006. Estas vías están destinadas a quienes experimentan dificultades relacionadas con el juego y buscan ayuda profesional.

Es fundamental recordar que el juego compulsivo es perjudicial y requiere atención especializada. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de acudir a estas líneas para recibir soporte oportuno y evitar consecuencias negativas.