La receta que convirtió a la tarta de ricota en un clásico argentino

La tarta de ricota tiene historia, es un ejemplo vivo del vínculo sociocultural entre Italia y nuestro país durante la llegada de los inmigrantes a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

Cuenta la leyenda que en la Edad Media, el cocinero de la corte de Amalfi, dejó caer trozos de pera sobre la ricota y al probarlo descubrió una combinación maravillosa. Así nació, con una base de masa frola o sablé, éste postre que luego se popularizó en Argentina pero sin la fruta.

Hace años que se convirtió en un clásico de las tardes de mate o meriendas y hasta de postre.

Hoy te acercamos ésta receta sencilla para que puedas hacerla en casa sin gastar mucho dinero.

Ingredientes (para la masa)

100 gramos de manteca o margarina a temperatura ambiente

130 gramos de azúcar

2 huevos

Ralladura de 1 limón

150 gramos de harina 0000

Ingredientes (para el relleno)

500 gramos de ricota

200 gramos de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para hacer la masa colocar la manteca o margarina en un bowl, pisar con un tenedor hasta que se forme una pasta blanda, agregar el azúcar y mezclar.

Añadir los huevos y la ralladura de limón batiendo bien.

De a poco incorporar la harina para integrar todo, uniendo con la mano si es necesario, pero sin amasar la preparación.

Envolver la masa con film o con una bolsa de nylon limpia y llevar a la heladera unos 20 minutos.

Para el relleno, colocar la ricota, los huevos y el azúcar en un recipiente, revolver hasta lograr una mezcla homogénea y añadir la esencia de vainilla.

Encender el horno hasta 180 grados mientras se enmanteca un molde de 22 centímetros de diámetro.

Retirar la masa de la heladera y estirarla sobre la mesada con un palote o colocarla directamente sobre el molde y distribuirla con la mano en forma pareja.

Pincharla con un tenedor y llevar al horno hasta que se dore.

Sacar la fuente del horno y agregar el relleno en forma equilibrada. Llevarla nuevamente al horno hasta que esté cocida y retirar.

El tiempo de cocción es de aproximadamente 25 minutos.

Recomendamos servirla fría.