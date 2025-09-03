Exceso de información: cómo intoxica al cerebro y afecta la salud mental

“El cerebro humano tiene un límite de procesamiento. No estamos preparados para recibir tanto al mismo tiempo”, explicó la presidenta del Colegio de Psicólogos de Neuquén, Sabrina Contreras, y detalló que el exceso de noticias, redes sociales, alertas y notificaciones impacta directamente en la atención, la memoria y el estado anímico.

En una entrevista en el programa Entretiempo que se transmite por AM550, Contreras puso el foco en un problema silencioso pero cada vez más común: la sobrecarga de información. Según la psicóloga, la situación empeora porque “ya no solo son los medios los que producen información, sino que todos somos productores: cada comentario, cada alarma en WhatsApp, cada posteo suma a ese bombardeo”.

El fenómeno no solo genera confusión entre lo real y lo falso, sino que también potencia el malestar: “Hoy las noticias son más espectaculares, más crudas, con titulares en rojo y escenas fuertes. Todo eso incrementa la ansiedad”, señaló.

Entre los síntomas que delatan el desgaste aparecen el insomnio, el mal humor, dolores de cabeza y cambios de ánimo repentinos. Y no se trata solo de adultos: “Los chicos también están expuestos desde muy pequeños, con un cerebro en desarrollo que recién madura a los 23 años. Ahí el impacto puede ser mayor”, alertó.

Para evitar caer en la trampa de la hiperconexión, Contreras recomendó regular los tiempos: apagar la televisión y el celular en determinados horarios, priorizar el descanso, compartir actividades con otras personas y buscar espacios de ocio que conecten con el disfrute.

“Parece que si no estamos conectados nos estamos perdiendo de algo, pero la vida sigue igual. Es fundamental aprender a parar”, resumió Contreras.

Mirá la entrevista completa con la psicóloga Sabrina Contreras: